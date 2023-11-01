İstanbul’da Berlin havası

Kültür Sanat Servisi

1980’lerin ortalarından itibaren Doğu Berlin’de punk ve new wave akımlarının yükselişine öncülük ederek sanat çevrelerinin takip ettiği önemli isimlerden biri haline gelen fotoğrafçı Sven Marquardt, Berlin’in kültürel atmosferinden ilham alan sergisi ‘NACHTBLENDE’ ile Türkiye’de ilk kez sanatseverlerle buluşuyor.

Fotoğrafçı Sven Marquardt

Yapı Kredi bomontiada’nın Goethe-Institut Istanbul “NACHTBLENDE” sergisi, Marquardt’ın Berlin’de son 25 yılın kulüp ve alt kültürüne odaklanan farklı serilere ışık tutuyor. Sanatçının arkadaş, meslektaş ve tanıdık çevresinden özenle seçilmiş kişilerin fotoğraflarından oluşan sergide yer alan 1987 yılına ait seçilmiş bir eser de Doğu Berlin alt kültürünü gözler önüne seriyor. 9 Kasım’daki sergi açılışı, DJ ve prodüktör Marcel Dettmann ile Marquardt’ı ikinci kez bir araya getiriyor. Müzik ve görüntü arasındaki uyuma odaklanılan sergide görsel sanatçı Lars Murasch tarafından tasarlanan dijital görüntü kompozisyonuda sergilenecek.