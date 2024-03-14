İstanbul’da çok sayıda kadına gözaltı

Haber Merkezi

İstanbul’da çok sayıda adrese yapılan baskında Özgür Kadın Hareketi (TJA) aktivisti, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) üyeleri ile Jineolojî Atölyesi’nden 10’u kadın 11 kişi gözaltına alındı.

TJA aktivistleri, Jineolojî Atölyesi ve DEM Parti Kadın Meclisi üyelerinin de aralarında bulunduğu kadınların hangi gerekçe ile gözaltına alındığı öğrenilmedi. Müvekkilleriyle görüştürülen avukatlar, ifade işlemlerin bugün başlayacağını söyledi.