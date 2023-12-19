İstanbul’da da hissedilen deprem paniğe yol açtı

Haber Merkezi

Yalova'nın Çınarcık ilçesi açıklarında önceki gece saat 23.53 sıralarında 4,1 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem, İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi. Bu depremin ardından Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde önceki gece 01.15 sıralarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin Trabzon ve çevre illerde de hissedildiği belirtildi.

Yer bilimci ve Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Sanıyorum deprem Adalar Fayının güneyindeki küçük normal faylar üzerinde olmuş olabilir. Fay çözümü ile bu belli olacaktır. Marmara’daki sistem gerilim biriktiriyor" dedi. Yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Japon bilim insanı Yoshinori Moriwaki, İstanbul ve İzmir için uyarı yaparak "Denizdeki fayın kırılması bekleniyor" diye konuştu.

BİNA BOŞALTILDI

Öte yandan merkez üssü Yalova Çınarcık olan ve İstanbul’da da hissedilen depremde, Güngören’de bulunan bir bina da hasar oluştu. Balkonun tavanında yaşanan çökmenin ardından inceleme yapan belediye ekipleri bina sakinlerinden binayı boşaltmalarını istedi.