İstanbul’da elit atletler yarışacak

Oktay EVSEN

Türkiye İş Bankası 19. İstanbul Yarı Maratonu’na katılacak elit atletler belli oldu. Geçen yıl İstanbul Maratonu’nu kazanan Kenyalı Panuel Mkungo, bu kez de yarı maraton zaferi için İstanbul’a dönüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul’un düzenlediği ve 28 Nisan Pazar günü koşulacak Türkiye İş Bankası 19. İstanbul Yarı Maratonu’na kişisel en iyi dereceleri 1:01:00’ın altında olan 18 erkek ile 1:08:00’ın altında olan 9 kadın atlet katılacak.

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2023’teki Türkiye İş Bankası 45. İstanbul Maratonu’nun erkekler şampiyonu Kenyalı Panuel Mkungo, bu kez de yarı maraton zaferi için koşacak. İddialı isimler Mkungo’yla sınırlı değil. Erkeklerde, 2019’da Hindistan’da tutturduğu 59:17’lik derecesiyle dikkatleri üzerine çeken Etiyopyalı Solomon Berihu ve kadınlarda da geçen yıl Barselona’daki 1:05:46’lık derecesiyle takdir toplayan Gladys Chepkurui öne çıkan diğer atletler.

Erkeklerde listedeki en iyi ikinci dereceye (59:25 Kopenhag 2022) sahip olan Kenyalı Edmond Kipngetich, Barcelona’da kariyerinin en iyi derecesini (59:30) koşan Etiyopyalı Dinkalem Ayele, sürpriz beklenen Kenyalı Solomon Kipchoge ile Afrikalılara rakip olması beklenen Kanadalı Cameron Levins; kadınlarda da derecelerini sürekli geliştiren Etiyopyalı Ftaw Zeray ile listede derecesi en iyi Avrupalı olan İtalyan Giovanna Epis, İstanbul Yarı Maratonu’na katılacak diğer önemli atletler. Erkeklerde Türkiye’den Halil Yaşın, Üzeyir Söylemez ve Sultan Orhan da elit atletler listesinde yer alıyor.