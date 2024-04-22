İstanbul’da emlakçıya silahlı saldırı: Detaylar ortaya çıktı

İstanbul Beyoğlu’nda bir emlakçıya silahlı saldırı düzenlendi. Can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı olayda, silahlı saldırının emlakçının husumetlisi tarafından azmettirildiği ortaya çıktı. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan saldırgan ve azmettirici, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Beyoğlu’nda bir emlakçıya silahlı saldırı düzenlendi.

Hasköy’deki Piripaşa Mahallesi’nde geçen aylarda yaşanan olayda gece saatlerinde maskeli bir saldırgan koşarak bir emlakçının önüne geldi.

Saldırgan ardından silahını çekerek işyerine kurşun yağdırdı.

Saldırı anı güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, şüpheli hızla olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Olayın ardından ihbar üzerine çok sayıda polis ekibi adrese sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin yaptığı çalışmada, ölen ya da yaralanan olamadığı işyerinde ise 7 adet kurşun girişi olduğu tespit edildi.

AZMETTİRİCİ SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

İşyeri sahibi Atakan A’nın şikayeti üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, görgü şahitlerinin ifadesine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda saldırganın A.Ş. olduğunu belirledi. Saldırgan Kağıthane’deki evine yapılan baskınla yakalandı.

Saldırganın ifadeleri doğrultusunda harekete geçen polis, kendisine azmettirenin ise emniyette 19 adet suç kaydı bulunan B.G. olduğunu tespit etti.

TUTUKLANDILAR

Azmettirici ise Beyoğlu’nda yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen iki kişinin ifadesi alındı.

B.G., emlakçının sahibi ile aralarında geçmişten gelen bir husumet olduğunu söyledi.

Emniyette işlemleri tamamlanan saldırgan A.Ş. ve azmettiricisi B.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.