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İstanbul’da fırtına etkili oldu, sahil şeridi sular altında kaldı

İstanbul’da beklenen kuvvetli fırtına etkisini gösterirken, Gürpınar Sahili ve Sarayburnu’nda dalgalar nedeniyle sahil şeridi suyla doldu.

Güncel
  • 29.11.2023 00:12
  • Giriş: 29.11.2023 00:12
  • Güncelleme: 29.11.2023 00:16
Kaynak: İHA
İstanbul’da fırtına etkili oldu, sahil şeridi sular altında kaldı


Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara Denizi’nde beklenen kuvvetli fırtına ile ilgili uyarılarda bulunmuştu.

Uyarıların ardından İstanbul’da fırtına etkisini gösterirken Gürpınar Sahili ve Sarayburnu’nda dalgalar kıyıya vurdu. Yükselen dalgalarla birlikte sahil bandı sular altında kaldı.

O anlar cep telefonu kameralarıyla da saniye saniye görüntülendi. 

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