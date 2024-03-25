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İstanbul’da fırtına etkisi: Sultangazi’de dolu, Bakırköy’de dev dalgalar

İstanbul’da yeni hafta fırtına, yağmur ve doluyla başladı. Arnavutköy, Şişli, Sultangazi, Fatih, Pendik, Çekmeköy ile Ümraniye'de gök gürültülü sağanak ve fırtına etkili oldu.

Güncel
  • 25.03.2024 13:28
  • Giriş: 25.03.2024 13:28
  • Güncelleme: 25.03.2024 13:39
Kaynak: DHA-İHA
İstanbul’da fırtına etkisi: Sultangazi’de dolu, Bakırköy’de dev dalgalar
Fotoğraflar: DHA-İHA

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen fırtına etkili olmaya başladı.

Arnavutköy, Şişli, Sultangazi, Fatih, Pendik, Çekmeköy ile Ümraniye'de gök gürültülü sağanak ve fırtına etkili oldu.

SULTANGAZİ'DE DOLU

Sabah saatlerinden bu yana etkili olan lodosun ardından Sultangazi ilçesinde dolu yağdı.

Dolunun bir anda bastırması sonucu vatandaşlar zor anlar yaşadı. Dolu yağışı kısa süre sonra yerini yağmura bıraktı.

BAKIRKÖY'DE DEV DALGALAR

Bakırköy’de ise dalgalar sahile vurdu.

Fırtına nedeniyle deniz seferlerinde aksama yaşanırken, Florya sahilinde dalgalar yükseldi.

Sağanak yağış Arnavutköy ilçesinde de etkili oldu.

İstanbul'da sağanak yağış ve fırtınanın devam etmesi bekleniyor.

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