İstanbul’da fırtına etkisi: Sultangazi’de dolu, Bakırköy’de dev dalgalar

İstanbul’da yeni hafta fırtına, yağmur ve doluyla başladı. Arnavutköy, Şişli, Sultangazi, Fatih, Pendik, Çekmeköy ile Ümraniye'de gök gürültülü sağanak ve fırtına etkili oldu.

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Fotoğraflar: DHA-İHA