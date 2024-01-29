İstanbul’da kar yağışı etkisi

İstanbul’da son günlerde hava sıcaklığının düşmesinin ardından, Ataşehir, Kartal, Tuzla gibi ilçelerde akşam saatlerinde yağmaya başlayan kar, gece saatlerinde etkili oldu.

Hava sıcaklıklarının aniden düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı İstanbul Anadolu Yakası’nda da etkisini gösterdi.



İstanbul’da son günlerde hava sıcaklığının düşmesinin ardından, Ataşehir, Kartal, Tuzla gibi ilçelerde akşam saatlerinde yağmaya başlayan kar, gece saatlerinde etkili oldu.

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen kar Anadolu Yakası’nda etkisini gösterdi.

Akşam saatlerinde hafif başlayan kar yağışı gece saatlerinde belli kesimlerde etkisini arttırdı.

AKOM UYARMIŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), dün yaptığı uyarıda İstanbul'da kar yağışı beklendiğini açıklamıştı.

Yapılan uyarıda, "Yağışlı havanın 29 Ocak pazartesi (05.00) sabah saatlerinde etkisini artırması beklenirken, fırtına şeklinde (30-60 km/s) esen rüzgarla birlikte yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor" ifadeleri yer almıştı.