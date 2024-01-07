İstanbul’da kıraathaneye saldırı: 12 el ateş edildi

İstanbul Sultangazi'de kıraathane sahibiyle tartışan 4 kişi dışarı çıktı. Yarım saat sonra kıraathaneye düzenlenen silahlı saldırıda 12 el ateş edildi. Ölen ya da yaralanan olmadı.

İstanbul Sultangazi'de bir kıraathanede iddiaya göre müşterilerden 4 kişi kumar oynadı. Kıraathane sahibi bu kişileri uyarınca iki taraf arasında tartışma başladı.

DHA'nın haberine göre tartışmaya karışanlardan biri olduğu iddia edilen maskeli ve kapuşonlu bir kişi, yaklaşık yarım saat sonra kıraathane önüne gelerek silahla ateş etmeye başladı.

Şüpheli ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı.

Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken yapılan araştırmada 12 mermi kovanı bulundu.