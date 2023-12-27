İstanbul’da kiralar asgari ücreti katladı

Ekonomi Servisi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) yaptığı “İstanbul’da asgari ücretli olmak” araştırmasına göre ortalama kira bedeli asgari ücretin 1,5 katına kadar çıktı. Sadece 3 yıl içerisinde yoksulluk sınırı 7 kat, açlık sınırı 5 kat arttı.

İBB’ye bağlı İstanbul Planlama Ajansı tarafından hazırlanan raporda, 2024 yılı asgari ücreti netleşmeden önce 2023 asgari ücretinin İstanbul’daki alım gücü, diğer ülke asgari ücretleri ve yaşam maliyetiyle ilişkisi incelendi. Raporda asgari ücret ne kadar artarsa artsın her gün tırmanan enflasyon oranını yakalayamadığına dikkat çekilerek “Gıda ve konut başta olmak üzere pek çok zorunlu harcama, İstanbul’da yaşayan haneler için diğer şehirlere kıyasla çok daha pahalıya mal oldu” denildi.

Rapora göre İstanbul’da Kasım 2023’te kira fiyatları bir önceki seneye göre yüzde 75,7, 2019’un aynı ayına göreyse yüzde 732,1 arttı. Ortalama kira bedeli asgari ücretin 1,5 katına kadar çıktı. Raporda “Yapılan hesaplamalar bir haneye iki asgari ücret de girse İstanbul’da yaşam maliyetinin karşılanmasının kolay olmayacağını ve yoksulluk sınırının eşiğinde bir yaşam sürüleceğini gösteriyor” tespiti yapıldı.

3 YILDA 7 KAT ARTTI

4 kişilik bir aile için 2023 Kasım’da asgari yaşam maliyetinin 47 bin 493 TL olarak hesaplandığı aktarılarak “2020 yılında bu rakamlar açlık sınırı için bin 116 TL, yoksulluk sınırı için 3 bin 539 TL olarak tespit edilmişti. Sadece 3 yıl içerisinde yoksulluk sınırı 7 kat, açlık sınırı 5 kat artmıştır. Asgari ücretteki artışa rağmen, üç yıl içerisinde asgari ücret ile yoksulluk sınırı arasındaki makas açılmış, iki asgari ücret dahi İstanbul’da yoksulluk sınırının aşılmasına yetmeyecek seviyeye gelmiştir” denildi.