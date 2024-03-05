İstanbul’da ‘MOSSAD’ operasyonu: Ekranda boy gösteren emekli emniyet müdürü gözaltında

MİT'in İstanbul'da düzenlediği operasyonda İsrail gizli servisi MOSSAD'a bilgi sattığı gerekçesiyle 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında dikkat çeken isim ise ATV'nin haberleri başta olmak üzere çeşitli yayınlarda boy gösteren emekli emniyet müdürü Hamza Turhan Ayberk oldu.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ortak operasyon düzenledi.

İsrail istihbarat servisi MOSSAD’a bilgi sattığı belertilen 7 kişi gözaltına alındı. TRT’nin haberine göre gözaltına alınan kişilerden birinin TV’lerde sabah programlarına katılan ve eski emniyet müdürü olan Hamza Turhan Ayberk olduğu tespit edildi.

İktidara yakın televizyonlardan A Haber'de 'silah teminatı' konulu dosya haberinde görüşüne başvurulan Ayberk, çeşitli televizyonlarda da boy gösteriyordu.

MİT, yaptığı çalışmalar kapsamında, özel dedektif Ayberk'in para karşılığı MOSSAD’a bilgi sızdırdığını belirledi. Ayberk'in aldığı talimatlar üzerine Türkiye’deki Orta Doğulu kişi ve şirketler hakkında bilgi derlediği tespit edildi.

Eski bir kamu görevlisi olan ve özel dedektiflik yapan Ayberk'in MOSSAD’a bilgi temin etmek için aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu kişilerden ekip kurduğu belirlendi.

MOSSAD’ın Victoria kod adlı ajanı aracılığıyla Ayberk ile temasa geçtiği belirlendi.

2019’da yılında Belgrad’da Ayberk'e yapılacak işlerle ilgili MOSSAD tarafından eğitim verildi. Ayberk, MOSSAD’ın yönlendirmesiyle gizli haberleşme uygulamaları kullandı ve resmi kayıtlara yansımaması için ödemeleri kripto para üzerinden aldı.