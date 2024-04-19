İstanbul’da pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da 21 Nisan Pazar günü gerçekleşecek olan BTC Türk Boğa Koşusu etkinliği nedeniyle 07.00-12.00 saatleri arasında bazı yollar trafiğe kapatılacak.
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada yarın BTC Türk Boğa Koşusu etkinliği kapsamında 07.00-12.00 saatleri arasında bazı yolların trafiğe kapatılacağı belirtildi.
İstanbul Valiliği, pazar günü yapılacak etkinliğe ilişkin açıklama yaptı.
Yapılan açıklamada, 21 Nisan Pazar günü BTC TÜRK Boğa Koşusu etkinliği kapsamında 07.00 - 12.00 saatleri arasında bazı yolların trafiğe kapatılacağı ve alternatif güzergahların oluşturulduğu belirtildi.
KAPATILACAK YOLLAR
Üsküdar Harem Sahilyolu ve bu güzergâha çıkan tüm cadde ve sokaklar
Hâkimiyeti milliye caddesi (sahilyolu ile selmani pak caddesi arasından kalan kısım) ve bu
güzergâha çıkan tüm cadde ve sokaklar
Paşalimanı caddesi ve bu güzergaha çıkan tüm cadde ve sokaklar
Kuzguncuk çarşı caddesi ve bu güzergâha çıkan tüm cadde ve sokaklar
Abdullah ağa caddesi kuzguncuk çarşı caddesi ile kuzguncuk tünel çıkışı arasında kalan kısım ve bu güzergâha çıkan tüm cadde ve sokaklar
ALTERNATİF GÜZERGAHLAR
Dr. Eyüp Aksoy Caddesi
Nuhkuyusu Caddesi
Gümüşyolu Caddesi
D-100 Karayolu
Beylerbeyi Abdullah Ağa Caddesi
Hakimiyeti Milliye Caddesi
Halk Caddesi
Cumhuriyet Caddesi
Dr. Fahri Atabey Caddesi