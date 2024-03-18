İstanbul’da seçim güvenliği: AKP 150 bin, CHP 100 bin kişiyle sandık başında olacak

Yaklaşan yerel seçimler öncesi gözler seçim güvenliğinde. Yarışın iki parti arasında geçmesinin beklendiği İstanbul’da, AKP 150 bin CHP 100 bin kişiyle sandık başında olacak. Diğer partiler, her sandıkta temsilci bulundurmak için çalışmaları sürdürüyor.

Yerel seçimlere neredeyse iki hafta kala bir yandan partilerin çalışmaları sürerken diğer yandan gözler seçim güvenliğine çevrilmiş durumda.

İstanbul’da da seçim güvenliğiyle ilgili bir dizi hazırlıklar yapılıyor. İstanbul’da kurulan toplam 33 bin 372 sandıkta CHP'den 100 bin AKP'de ise 150 bin kişi olacak.

Gazete Duvar'dan Osman Çaklı'nın aktardığına göre; 31 Mart 2019’da sandık başında 60 bin CHP’li görev yapmıştı. Bu sayı 31 Mart 2024 seçimleri için 100 bine çıkarıldı.

CHP İstanbul Seçim ve Hukuk İşlerinden Sorum İl Başkan Yardımcısı Çağdaş Karaküçük bütün sandıklarda asil sandık kurulu üyelerine ek olarak yedek listeyi bildirdiklerini hiçbir eksiklerinin kalmadığını söyledi.

Karaküçük, ayrıca her okulda, okul sorumlusu, kat sorumlusu ve bilişim sorumlusunun görev alacağını, 100 bin kişiyle sandıkları koruyacaklarını belirtti. Karaküçük, yasal süreçleri takip etmek için yine her okulda en az bir, toplamda 2 bin 500 avukatın görev yapacağını ifade etti.

"FARKLI SENARYOLAR HAZIRLIYORUZ"

Sandık güvenliğinin sağlanması için sıkıntılı gördükleri yer olmadığını sözlerine ekleyen Karaküçük, “Sandık başında birinin olmaması gibi bir durum söz konusu değil. 2019’dan çıkardığımız dersler var. Seçimin iptal edilmesi ya da yenilenmesi gibi bir gerekçeye karşı çok farklı senaryolar hazırlıyoruz. Hiçbir şekilde açık bırakmayacağız. Sandık kurulu üyelerimize verdiğimiz eğitimler devam ediyor. Eğitimlerin de yüzde 70’i tamamlandı. Eğitimler seçim gününe kadar devam edecek. Olası ihtimallere karşı hazırlıklıyız” dedi.

Karaküçük, seçime 2019’dan daha hazır olduklarını belirterek, “Biz hukuka uygun bir seçimi sağlamak istiyoruz. Geçersiz oyu sırf bizim lehimize diye geçerli saydırmak gibi bir anlayışımız yok. Misyonumuz vatandaşın sandığa giren iradesinin aynı şekilde çıkmasıdır. 2019’da çok absürt gerekçelerle seçim iptal edildi. Biz oradan dersler çıkardık ve seçime hazırız” diye konuştu.

"AKP 150 BİN KİŞİYLE SANDIK BAŞINDA OLACAK"

AKP temsilcisi ise İstanbul’da toplamda 150 bin partilinin görev alacağını söyledi:

“İstanbul’da 33 bin civarı sandık var. Biz yedeklerle birlikte 66 bin kişiyi seçim kuruluna bildirdik. İstanbul genelinde toplamda 150 bin civarı bir ekibimiz var.”

DEM PARTİ TEMSİLCİSİ: MÜŞAHİT TAKVİYESİ YAPIYORUZ

DEM Parti temsilcisi Işıl Karababa da her seçimde olduğu gibi bu seçimde de sandık görevlisi, okul sorumlusu ve ilçe örgütleri sacayağından oluşan bir sistemle hazırlık içerisinde olduklarını belirtti:

“Tüm İstanbul sandıklarına hâkim olmak için çalışmalarımız henüz tamamlanmadı. Ancak, bu kadar seçim geçirmiş olmanın getirdiği bir tecrübe var. Resmi sandık görevlisi veremediğimiz yerlere müşahit takviyesi yapıyoruz. İşlerin daha zor, gerilimli geçtiği ilçeler var. AKP’nin CHP ile başa baş olduğu yerler, gerilimin yüksek olduğu yerler buraların başında geliyor. Bazen hiç beklenmedik yerlerde de gerilim çıkabiliyor. Biz gerilimi pekiştirmek değil de yasal sürece uygun bir seçimin sağlanması için çalışıyoruz. Ancak özellikle sorun beklediğimiz bir yer yok. Biz kendi öz gücümüzle sandık başında olacağız. İstanbul ölçeğinde seçmen taşıma gibi bir şeye rastlamadık. Biliyorsunuz bizim belediye kazanma ihtimalimizin daha güçlü olduğu yerlerdeki bir manevra bu.”

İYİ PARTİ TEMSİLCİSİ: RİSK İNCELEMESİ YAPTIK

İYİ Parti temsilcisi Burcu Akçura, sandık kurulu üyeleri listesinin seçim kuruluna teslim edildiğini söyledi. Riskli gördükleri yerlere ekstra müşahit ataması yaptıklarını söyleyen Akçura, “Okul bazında risk incelemesi yaptık. Referandum ve öncesine uzanan bir incelememiz oldu. AKP’nin MHP’nin blok oy aldığı, İYİ Parti’nin sıfır oy aldığı sandıklar riskli görünüyor. Biz de buralara takviye yapıyoruz” dedi.

İstifa eden ve göreve gitmeyeceğini söyleyen üyeler nedeniyle eksiklikler olduğun sözlerine ekleyen Akçura, şöyle devam etti:

“Müşahit atamaları yapıyoruz. Hazırlığımız her sandık başında bir İYİ Partili olacak şekilde devam ediyor. İstanbul’da Başakşehir’de mesela ciddi sayıda yabancı uyruklu seçmen var. Bu oran Başakşehir’in yüzde 3’üne tekabül ediyor. Buna dair de analizler yaptık. İstanbul’un üçüncü bölgesine denk gelen yerlerde bu tarz sorunlar var.”

2019’da yaşanan sorunların yaşanmaması için de çaba içerisinde olduklarını anlatan Akçura, eğitimlerde de en çok anlattıkları bir soruna şu örneği verdi: “En önemli husus bu seçimde, çok sayıda oy pusulası tek zarfa girecek. Oy pusulası dışında bir madde çıkarsa bu zarf, hesaba katılmayan oy olur. Geçersiz oyla karıştırılmasın. Hesaba katılmıyor. Yani hiç sayıma girmez. Geçersiz oylarla birlikte bunlar paketlenirse 2019’da olduğu gibi itirazlar yapıldığında tekrar sayıma gider ve oy doğru kullanılmışsa sayıya eklenir. 2019’da yaşananların tekrarlanmaması için ayrıca bir çabamız var.”