İstanbul’da sinema festivali heyecanı

Kültür Sanat Servisi

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 43. İstanbul Film Festivali, 17-28 Nisan’da sinemaseverlerle buluşacak. Festival dünya sinemasının en yeni örnekleri, kült yapıtlar, usta yönetmenler ve genç yeteneklerin son filmlerinin de aralarında olduğu 132 uzun ve 12 kısa metrajlı filmden oluşan zengin bir program sunuyor.

12 gün boyunca, film gösterimlerinin yanı sıra konuk yönetmen ve oyuncuların katılımıyla yapılacak söyleşiler, özel gösterimler ve etkinlikler gerçekleştirilecek. Festivalin en büyük sürprizlerinden biri de dünya sinemasının önde gelen yönetmenlerinden Wim Wenders’in onur konuğu olarak ağırlanacak olması.

Geçen yıl Cannes Film Festivali’nde En İyi Erkek Oyuncu ödülü kazanan Japon aktör Koji Yakusho da festivale katılacak. Festivalin bu yılki Onur Ödülleri Meral Orhonsay ve Engin Ayça’ya verilecek.

Festival biletleri, İKSV Lale Kart üyeleri için 1 Nisan Pazartesi başlayacak indirimli ön satış döneminin ardından 5 Nisan Cuma genel satışa çıkıyor.