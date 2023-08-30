İstanbul’da “Süper Ay” böyle görüntülendi

Ay’ın Dünya’ya en yakın konumda olduğu ve normalden daha parlak gözlendiği ‘Mavi Ay’ İstanbul'un çeşitli noktalarından görüntülendi, gökyüzünde görsel şölen oluşturdu.

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Fotoğraflar: AA-İHA