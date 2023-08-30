İstanbul’da “Süper Ay” böyle görüntülendi
Ay’ın Dünya’ya en yakın konumda olduğu ve normalden daha parlak gözlendiği ‘Mavi Ay’ İstanbul'un çeşitli noktalarından görüntülendi, gökyüzünde görsel şölen oluşturdu.
Yaklaşık 14 ayda bir görülen 'Süper Ay' İstanbul'un çeşitli noktalarından görüntülendi. Geceyi aydınlatan Süper Ay ortaya seyirlik manzara çıkardı.
Ay'ın dünyaya en yakın noktada olması nedeniyle normalde göründüğünden daha parlak bir hale bürünmesi ile ortaya çıkan Süper Ay, gökyüzünde görsel şölen oluşturdu.