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İstanbul’da “Süper Ay” böyle görüntülendi

Ay’ın Dünya’ya en yakın konumda olduğu ve normalden daha parlak gözlendiği ‘Mavi Ay’ İstanbul'un çeşitli noktalarından görüntülendi, gökyüzünde görsel şölen oluşturdu.

Yaşam
  • 30.08.2023 07:18
  • Giriş: 30.08.2023 07:18
  • Güncelleme: 30.08.2023 07:24
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İstanbul’da “Süper Ay” böyle görüntülendi
Fotoğraflar: AA-İHA

Yaklaşık 14 ayda bir görülen 'Süper Ay' İstanbul'un çeşitli noktalarından görüntülendi. Geceyi aydınlatan Süper Ay ortaya seyirlik manzara çıkardı.

Ay'ın dünyaya en yakın noktada olması nedeniyle normalde göründüğünden daha parlak bir hale bürünmesi ile ortaya çıkan Süper Ay, gökyüzünde görsel şölen oluşturdu.

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