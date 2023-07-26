İstanbul’da termometreler 41 dereceyi gördü

Aşırı sıcakların etkili olduğu İstanbul'da termometreler 41 dereceyi gördü.

İstanbul'da aşırı sıcaklar, kentte yurttaşlara zor zamanlar yaşattı.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte doğal afet uyarısı verilirken, meteoroloji yetkilileri de yurttaşların işi olmadığı takdirde dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.

Yetkililer, vatandaşlardan özellikle öğlen saatlerinde güneş çarpmalarına karşı dikkatli olmalarını istedi. Bunaltan sıcakların etkili olduğu İstanbul'da termometreler 41 dereceyi gördü.

İstanbul’un en önemli turistik ve tarihi yerlerinden olan Sultanahmet Meydanı’nda sıcaktan bunalanlar kafalarını ıslatırken, bazıları da gölgelik alanlarda oturmayı tercih etti. Rekor sıcaklar nedeniyle Sultanahmet Meydanı'nda güneş altındaki bankların boş kaldığı görüldü.

Gaziantep'ten geldiğini söyleyen bir vatandaş ise, "Antep böyle değil. Orada nem yok, havası kuru. O yüzden sıcağı çok hissetmiyoruz. Bunaltan bir sıcak var" diye konuştu.