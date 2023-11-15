İstanbul’da, toplu taşımada yaşanan yoğunluğun nedeni belli oldu

İstanbul’da sabah ve akşam saatlerinde toplu taşımada yaşanan yoğunluğun nedeni belli oldu. Metrolarda bir ayda kullanım 68 milyondan 80 milyona çıktı. Metrobüste ise artış 4 milyon oldu

İstanbul’daki metro ve metrobüs araçlarında yaşanan yoğunluk, her geçen gün artıyor.

Metrobüs ve metro duraklarının kesiştiği Mecidiyeköy aktarma merkezlerinde sabah saatlerinde büyük kitleler bir yerden bir yere hareket etmeye çalışıyor. Hal böyle olunca artan kalabalık turnikelerde yığılma yaşanmasına neden oluyor.

400 BOŞ METROBÜS DEVREYE SOKULDU

Benzer manzaralar Söğütlüçeşme, Yenikapı ve Zincirlikuyu gibi ana arterlerde de yaşanıyor.

Yapılan şikayetlerin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), gün içinde yolcu yoğunluğuna müdahale etmek için ara istasyonlara toplamda 400 boş metrobüs göndermeye başladı.

ÜST GEÇİTLER YENİLENDİ

Kitlesel toplu taşımadaki 'teknik arızalar' ve aksamaların yanı sıra üst geçitlerdeki yetersizlik de büyük bir sorun olarak yapılan şikayetlerin bir parçası oldu.

Bunun üzerine İBB, Beylikdüzü ve Edirnekapı istasyonlarında ilave üst geçit yaptı. Şükrübey ve Beşyol istasyonların üst geçitleri yenilenerek kapasiteleri artırıldı.

METRODA BİR AYDA 12 MİLYON ARTIŞ

Gazete Duvar'dan Ferhat Yaşar'ın haberine göre, yaşanan olağanüstü yoğunluğun nedeni sorulan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), eylül ve ekim aylarının istatistiklerini paylaştı.

İBB’nin paylaştığı verilere göre; İstanbul’da eylül ayında metrobüs araçlarında 22.560.068 İstanbulkart kullanımı gerçekleşirken ekim ayında ortalama 26.580.674 İstanbulkart kullanımı oldu.

Eylül ayında metro araçlarında 68.335.307 İstanbulkart kullanımı gerçekleşirken ekim ayında ortalama 80.513.877 İstanbulkart kullanımı olduğu açıklandı.

NÜFUS YOĞUNLUĞU KAYITLI VERİLERİN ÖTESİNDE

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) istatistiklerine göre, Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul'un nüfusu, bir önceki yıla göre 67 bin 51 kişi artarak 15 milyon 907 bin 951 kişi oldu.

TÜİK verileri, İBB'nin paylaştığı rakamları destekler nitelikte. Hatta metro ve metrobüs kullanımındaki artış kayıtların ötesinde bir nüfus yoğunluğuna işaret ediyor.