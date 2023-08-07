İstanbul’da toplu ulaşıma büyük zam yolda: ‘İBB ve Bakanlık anlaştı’ iddiası

İstanbul’da toplu ulaşıma zam konusunda İBB ve Bakanlık’ın anlaştığı ileri sürüldü. İddiaya göre yüzde 45’lik zam yolda.

İstanbul’daki toplu ulaşıma dair kararların alındığı Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı yarın yapılacak. İddiaya göre İBB ve Bakanlık, yüzde 45 ve üzerinde bir zam için anlaşmaya vardı.

halktv.com.tr’den Ali Macit’in haberine göre, yarın saat 11.00’de (8 Ağustos) UKOME olağanüstü olarak toplanıyor. İddialara göre Bakanlık ve İBB’nin yüzde 45 veya üstü civarında zam yapılması konusunda anlaştı.

Eğer yüzde 45’lik zam kabul edilirse, aylık abonman 777 TL’den bin 126 TL’ye öğrenci abonmanı 140 TL’den 203 TL’ye, tam bilet 9,90’dan 14,35 TL’ye öğrenci bileti 4,83 TL’den 7 TL’ye, taksi indi-bindi 40 TL’den, 58 TL olacak.

NE OLMUŞTU?

İstanbul’da da UKOME 27 Temmuz’da toplanmış, İBB yüzde 57, taksiciler yüzde 100 zam talep ederken, Ulaştırma Bakanlığı, iki teklifi de fazla bulmuş ve yüzde 40 zam önermişti. Bunun üzerine 27 Temmuz’da yapılan UKOME toplantısında zam kararı çıkmamıştı.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, toplu ulaşıma zam yapılması için zam tekliflerinin alt komisyonda görüşülüp, UKOME’nin ileri bir tarihte olağanüstü toplanmayı önermiş, teklif kabul edilmişti.