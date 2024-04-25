İstanbul’da toz taşınımı etkili oluyor: En yoğun hava kirliliği nerede ölçüldü?

İstanbul’da bazı bölgelerde etkili olan toz taşınımı hava kalitesini olumsuz yönde etkiledi. Bakanlık verilerine göre, kent genelinde hava kirliliğinin en fazla olduğu yer Göztepe oldu.

Son günlerde İstanbul'da görülen ve Afrika üzerinden gelen çöl tozları nedeniyle bazı bölgelerde toz taşınımı görülürken, hava kalitesi de olumsuz yönde etkileniyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın verilerine göre özellikle Göztepe ve Sultangazi’de hava kirliliği gözle görülür hale geldi.

Toz salınımı nedeniyle hava kirliliğinin en fazla olduğu yer ise Göztepe olarak ölçüldü.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Hava Kalite Ölçüm istasyonlarından derlenen verilere göre, Göztepe’de bugün saat 15.00 itibariyle ortalama partikül madde (PM10) hava kirliliği konsantrasyonu 174 g/m3 (mikrogram bölü metreküp) ölçüldü.

Burayı sırasıyla 105 g/m3 ile Sultangazi, 97 g/m3 ile Esenyurt istasyonları takip etti. Bugün için hava kirliliğinin en az ölçüldüğü istasyon 19 g/m3 ile Yenibosna olurken, partikül madde hava kirliliği Kağıthane istasyonunda 20 g/m3 olarak belirlendi.

Öte yandan etkili olan toz salınımının ise cuma günü etkisini kaybetmesi bekleniyor.