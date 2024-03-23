İstanbul’da trafik kazasında yaralanan polis öldü

İstanbul'un Şişli ilçesinde dün akşam saatlerinde seyir halindeyken virajı alamayan yunus ekipleri kaza geçirdi. Kazada Furkan Bor isimli polis öldü, yaralanan Faruk Furkan Keleş isimli polis ise hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'da dün akşam meydana gelen trafik kazasında yaralanan polis kaldırıldığı hastanede öldü.

Şişli'nin Harbiye Mahallesi Taşkışla Caddesi'nde dün akşam yunus ekibinin virajı alamaması üzerine meydana gelen trafik kazasında yaralanan 2 polis, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından hastanede tedavi altına alındı.

Yaralı polislerden Furkan Bor, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İstanbul Valiliği'nden kazaya ilişkin yapılan açıklamada, “Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğünde görevli polis memurumuz Furkan Bor, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Kazada yaralanan diğer polis memurumuz Faruk Furkan Keleş’in tedavisi sürmekte olup hayati tehlikesi bulunmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Hayatını kaybeden Furkan Bor için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde saat 10.30’da resmi tören düzenlenecek.