İstanbul’da Uluslararası Sempozyum: “Çin ve Marksizm”

Teori ve Politika dergisi tarafından düzenlenen Türkiye, Çin ve çeşitli ülkelerden birçok araştırmacı, akademisyen ve siyasi temsilcinin bildiri sunacağı “Çin ve Marksizm Sempozyumu” 18-19 Kasım’da İstanbul’da yapılacak. "Çin ve Marksizm Sempozyumu"nda iki gün boyunca farklı yaklaşımlara sahip isimler tarafından Çin deneyimi tartışılacak.

Şişli Belediyesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi’nde gerçekleşecek sempozyumun konuşmacıları arasında Çin deneyimine olumlu, eleştirel ve retçi yaklaşımlarıyla bilinen isimler de yer alıyor.

4 OTURUM 16 BİLDİRİ

Açılışını Marksist iktisatçı Prof. Dr. Korkut Boratav ve Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçiliği Müsteşarı Qian Xinyi'nin yapacağı sempozyumda “Marksizmin sosyalizm anlayışı ve Çin”, “Çin’de politika, ekonomi, toplum” ve “Dünyada Çin” başlıklarını taşıyan dört oturumda toplam 16 bildiri sunulacak.

Sempozyumun dilleri Türkçe ve İngilizce olacak ve tüm oturumlar boyunca Türkçe – İngilizce arasında simültane çeviri sağlanacak.

ÇİN NEREYE GİDİYOR?

Teori ve Politika dergisitarafından yapılan çağrı metninde şu ifadelere yer verildi: "Son yıllarda Çin Halk Cumhuriyeti'nde meydana gelen gelişmelere ilgisiz kalmak olanaksız görünüyor. Özellikle sol harekette ve Marksist çevrelerde Mao’nun Çin’inin nereye yöneldiği ve bu büyük ülkenin yaşadığı çarpıcı deneyimin nasıl değerlendirilmesi gerektiği üzerine tartışmalar giderek yükseliyor.

Çin, Çin Komünist Partisi'nin ileri sürdüğü gibi sosyalizm yolunda ilerleyen bir ülke mi, yoksa değme kapitalistlerle yarışacak bir kapitalist restorasyon ülkesi mi? Dünyada yeni bir emperyalist hegemonya tarzının şampiyonu mu yoksa çoğu yoksul ülkeyle karşılıklı yarara dayanan yeni tür bir ilişkinin öznesi mi? Bu ve benzeri soruların hakkıyla sorulması, bu konuları derinlemesine ele alacak tartışmaların yürütülmesi ihtiyacı bağlamında bir uluslararası sempozyum düzenliyoruz."