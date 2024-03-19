İstanbul’da yakalanan FETÖ firarisi Bekir Boydak tutuklandı

Kayyum atanmış Boydak Şirketler Grubu'nun yönetim kurulu üyesi Bekir Boydak bu sabah İstanbul'da gözaltına alındı. Boydak, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı. Boydak hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu.

FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde kayyum atanan Boydak Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi firari Bekir Boydak, İstanbul’da düzenlenen operasyonla yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, FETÖ eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında Çekmeköy ilçesinde bir vllaya operasyon yapıldı.

Operasyonda kayyum atanmış Boydak Şirketler Grubu'nun Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Boydak gözaltına alındı.

Ekiplerce, belirlenen adrese düzenlenen operasyonda Bekir Boydak yakalanırken, evde yapılan aramada bir miktar para ve ziynet eşyası da ele geçirildi.

Boydak, işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki binasına götürüldü. Bekir Boydak, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Boydak hakkında, Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde FETÖ kapsamında yapılan yargılamada verilen 7 yıl 6 ay hapis cezası Yargıtay tarafından onanmıştı. Mahkeme, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilen şirkete ait müsadere kararı vermişti.