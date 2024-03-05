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İstanbul’da yaşamanın aylık maliyeti 55.321 lira oldu

İstanbul Planlama Ajansı’nın araştırmasına göre İstanbul’da yaşamanın maliyeti geçen yılın aynı ayına göre yüzde 81 arttı. İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 55.321 lira olarak hesaplandı.

Ekonomi
  • 05.03.2024 18:48
  • Giriş: 05.03.2024 18:48
  • Güncelleme: 05.03.2024 19:11
Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul’da yaşamanın aylık maliyeti 55.321 lira oldu
FOTOĞRAF: AA (Arşiv)

Haber Merkezi

İstanbul Planlama Ajansı’nın araştırmasına göre İstanbul’da yaşamanın maliyeti geçen yılın aynı ayına göre yüzde 81 arttı. İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 55.321 lira olarak hesaplandı.
İstanbul’da yaşamanın maliyeti bir önceki aya göre yüzde 4,26 arttı.

YIL     AY    AYLIK DEĞİŞİM ORANI

2023    Ocak    %6,64
2023    Şubat    %3,86
2023    Mart    %4,01
2023    Nisan    %3,10
2023    Mayıs    %2,24
2023    Haziran    %5,59
2023    Temmuz %9,75
2023    Ağustos %9,69
2023    Eylül    %4,62
2023    Ekim    %3,13
2023    Kasım    %3,35
2023    Aralık    %3,51
2024    Ocak    %7,93
2024    Şubat    %4,26

Bir önceki yılın şubat ayına göre ise İstanbul’da yaşam maliyetinin yıllık (son 12 ay) artış oranı yüzde 81,00 olarak gerçekleşti. 
Şubat ayında İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 55.321 lira olarak hesaplandı. İstanbul’da ortalama yaşam maliyeti, geçtiğimiz aya göre 2.263 lira arttı.  
Et-Kıyma yıllık bazda yüzde 114,27 oranında arttı.
Temel tüketim maddelerinin bir önceki yılın şubat ayına göre fiyat artışlarına bakıldığında en çarpıcı fiyat artışlarından birinin yüzde 114,27 artış oranı ile et-kıyma ürün fiyatlarında yaşandığı görüldü.

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