İstanbul’daki 8 tünelde araç sınıflarına göre hız limiti sabitlendi

UKOME toplantısında İstanbul'daki 8 tünelde araç sınıflarına göre belirlenen hız limiti farkı kaldırıldı. Böylece, tüm araçlar için hız limiti sabitlenmiş oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı Zeytinburnu'ndaki 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapıldı. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce tarafından yönetilen toplantıda, İstanbul genelindeki bazı tünellerin hız limitlerinin belirlenmesi teklifi, parkomat projesi teklifleri, servis taşımacılığı taleplerinin değerlendirilmesi teklifi, 8+1 koltuk kapasiteli taksiler için durak yeri ihdas edilmesi gibi teklifler görüşüldü.

Toplantıda görüşülen İstanbul geneli bazı tünellerin hız limitlerinin belirlenmesi teklifi oy birliğiyle kabul edildi.

Böylece; Bomonti-Dolmabahçe Tüneli, Kağıthane-Piyalepaşa Tüneli, Sarıyer-Çayırbaşı Tüneli, Kasımpaşa-Hasköy Tüneli ve Çamlıca-Libadiye Tüneli hız limiti tüm araçlar için 70 kilometre, Vecdi Diker Tüneli ve Halis Ulukurt Tüneli için hız limiti 80 kilometre, Çamlıca-Libadiye Bağlantı Tüneli için de hız limiti 50 kilometre olarak belirlendi.

8+1 KOLTUK KAPASİTELİ TAKSİLER İÇİN DURAK TEKLİFİ

Toplantıda 8+1 koltuk kapasiteli taksiler için durak yeri ihdas edilmesi teklifi de görüşüldü. Teklif görüşülürken Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu UKOME Temsilcisi Eyüp Aksu, 8+1 dönüşüme geçen taksilerin pişman olduklarını belirtti ve mağduriyetin giderilmesini istedi.