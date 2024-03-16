İstanbulimpro, Uluslararası Doğaçlama Olimpiyatları’nda Türkiye’yi temsil edecek

Bu yıl ilk kez düzenlenecek Uluslararası Doğaçlama Olimpiyatları’nda (ImproEM 2024) Türkiye'yi temsil edecek tiyatro topluluğu İstanbulimpro oldu. Nisan ve Mayıs aylarında Münih’te yapılacak olimpiyatlara toplam 18 ülke katılacak. Her ülkeden bir tiyatro topluluğunun yarışacağı ImproEM 2024’ün finali ise mayıs ayında gerçekleşecek.

Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde Almanya’nın Münih kentinde doğaçlama tiyatro alanında ilk defa gerçekleştirilecek yarışmaya katılacak olan Türkiye’nin olimpiyat temsilcisi İstanbulimpro 24-28 Nisan tarihleri arasındaki grup maçlarında İtalya ve Lichtenstein ekipleriyle karşılaşacak.

ImproEM 2024 kapsamında her ülke bir tiyatro topluluğu tarafından temsil edilecek, kazananlar seyirci puanları ve jüri değerlendirmeleri ile belirlenecek. Nisan ayında gerçekleşecek üç haftalık grup karşılaşmaları sonucunda finale kalan topluluklar, mayıs ayında final gösterileri için tekrar Münih’te bir araya gelecek.

Olimpiyatlara katılan takımlar müsabakaların yanında ülkeler arası diyaloğu güçlendirmek amacıyla Münih’teki eğitim kurumlarında ve yerel sahnelerde temsiller ve atölyeler de gerçekleştirecek.

ImproEM tarafından düzenlenen ve Stiftung Fußball & Kultur EURO 2024, Alman Hükümeti, Münih Kenti Sanat, Kültür, Eğitim ve Spor Departmanları tarafından desteklenen bu projede ülkemizi İstanbulimpro ekibinden Koray Tarhan, Zeynep Özyurt Tarhan ve Deniz Çeküç temsil edecek.