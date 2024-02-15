İstanbulkart bakiye yükleme işlem ücretleri değişti

İstanbulkart bakiye yükleme işlem ücretlerinde değişikliğe gidildi. Yeni işlem ücretleri İstanbulkart resmi internet adresinden paylaşıldı.

İstanbulkart bakiye yükleme işlem ücretleri değişti. Yurttaşlara gönderilen mail ve duyuru ile yeni ücretler paylaşıldı.

Yapılan açıklamada "İstanbulkart Çerçeve Sözleşme kapsamında, İstanbulkart Mobil ve bireysel.istanbulkart.istanbul’dan yapılan TL ve abonman yükleme işlemlerinde bankalar arası işlem masraflarına istinaden alınan ücretlerde 15 Mart 2024 tarihi itibarıyla geçerli olacak şekilde değişiklik yapılmıştır. Yeni işlem ücretleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Değişiklikleri kabul etmemeniz halinde, İstanbulkart Çerçeve Sözleşme'nizi bu tarihe kadar ücretsiz feshedebilirsiniz. Bu süre içinde fesih talebinizi iletmediğiniz takdirde, değişiklik geçerli olacaktır." denildi.

Yeni bakiye yükleme işlem ücretleri İstanbulkart resmi internet sitesinde yayımlandı. Yeni işlem ücretleri şöyle: