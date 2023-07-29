İstanbulkart Çerçeve Sözleşmesi Nedir?

BELBİM tarafından duyurulan İstanbulkart Çerçeve Sözleşmesi'ne dair milyonlarca İstanbullu İstanbulkart Çerçeve Sözleşmesi Nedir sorusunu gündeme getiriyor. Peki, 30.04.2023 tarihinde yürürlüğe giren İstanbulkart Çerçeve Sözleşmesi Nedir? işte ayrıntılar...

İstanbul’da önceki dönemlerde akbil olarak kullanılan, 2009 yılında ise temassız bir akıllı şehir kartı olarak kullanılmaya başlanan İstanbulkart’ın kent içinde milyonlarca kullanıcısı bulunuyor. Uzun bir süredir kullanılan İstanbulkartlarla ilgili 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren yeni bir dönem başladı. BELBİM, İstanbulkartların kişileştirilmesinin zorunlu olduğunu aksi takdirde vatandaşların çeşitli haklardan faydalanılamayacağı açıklandı.

İstanbulkart Çerçeve Sözleşmesi Nedir?

İstanbulkart Çerçeve Sözleşmesi, BELBİM tarafından müşteriye sunulacak hizmetlerin kapsamının ve bu hizmetlere yönelik tarafların hak ile sorumlulukların belirlenmesiyle ilişkilidir. Çerçeve sözleşmesi ise geçtiğimiz günlerde yürürlüğe girdi. Vatandaşlar sms ve mail yoluyla bilgilendirildi.

BELBİM, ''İstanbulkart Çerçeve Sözleşmesi, 30.04.2023 tarihinde yürürlüğe girecek şekilde yenilenmiştir. İstanbulkart kullanıcıları, 6493 sayılı kanun gereğince Çerçeve Sözleşmesini yürürlük tarihine kadar hiçbir ücret ödemeden feshedebilecekler. Fakat belirtilen tarihe kadar fesih talebi yapılmazsa değişiklik kabul etmiş sayılacak.'' açıklamasında bulundu.

Çerçeve Sözleşmesi İçin Tıklayınız