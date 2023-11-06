İstanbulkart’ta iade dönemi başlıyor

İstanbulkart’ta 'yüzde 10 iade' dönemi başlıyor. İade şartlarını sağlayanlara İstanbulkart bakiyesi geri verilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul’da toplu ulaşım ve alışverişlerde kullanılan İstanbulkart için iade kampanyasını duyurdu.

1-30 Kasım 2023 tarihleri arasında cumartesi ve pazar günleri toplu taşıma araçlarında ilk (QR) karekod geçişlerinde yüzde 10 bakiye iade edilecek.

Kampanya koşulları şöyle:

Kampanya başlangıç tarihi itibarıyla Cumartesi ve Pazar günleri İstanbulkart Mobil üzerinden yapılan ilk QR kod ile geçiş ücretinin %10’u dijital İstanbulkart’a iade edilecektir.

Bir kullanıcı aynı hafta sonu hem Cumartesi günü hem de Pazar günü ilk QR geçişi için ödül alabilecektir. Aynı kullanıcı Kasım ayı boyunca kampanyadan aynı koşullarda faydalanabilecektir.

Ulaşımda Metrobüs ve Marmaray kullanımlarında geçiş tutarından iade tutarı düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden ödüllendirme hesaplanır.

Ücretsiz kart hariç tüm ulaşım araçlarında QR ile geçiş yapabilir.

Kazanılan ödülün nakit karşılığı talep edilemez.

Kampanyadan faydalanabilmek için kampanyaya katılmadan önce açık rıza tercihlerinin açık olması ve en az bir ticari elektronik ileti izninin verilmiş olması gereklidir.

Açık rıza ve ticari elektronik ileti izinleri İstanbulkart Mobil’den ya da https://bireysel.istanbulkart.istanbul adresinde profil sayfasından düzenlenebilir.

Sistemsel gecikmelerden kaynaklı ödül TL yüklemelerinde oluşabilecek aksaklıklarda BELBİM AŞ müşteri memnuniyeti kapsamında TL ödül yüklemesini en kısa sürede gerçekleştirecektir.

Ödüllendirme bilgisi İstanbulkart Mobil kullanıcılarına push bildirimi ya da SMS olarak yapılacaktır.