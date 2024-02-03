İstanbullu geçen ay zamma doydu

İTO’ya göre geçen ay İstanbul’da tam 158 ürünün fiyatı zamlandı. Röntgen çekiminden yeşil soğana, tahlilden otobüs biletine kadar zamlar yurttaşın cebine direkt yansıdı. En çok zam köprü geçiş ücretine.

Ekonomi Servisi

Dolar rekor yaparken İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO), ocak ayında İstanbul'da 158 ürünün fiyatı arttı. Ülkedeki enflasyon hız kesmeden artarken alım gücüne darbe üstüne darbe vuruluyor.

İTO, ocak ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla açıkladı. Buna göre, İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 158'inin perakende fiyatı artarken, 30 ürünün fiyatı düştü, 54 ürünün fiyatı ise değişmedi. İstanbul’da ocak ayında fiyatı en çok artan köprü geçiş ücreti oldu. Ocak ayında ulaştırma harcamaları grubunda yer alan köprü geçiş ücreti yüzde 76,47 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

YEŞİL SOĞAN FIRLADI

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler, sağlık harcamaları grubundan yüzde 56,39 ile diş tedavi ücreti, konut harcamaları grubundan yüzde 49,11 ile kapıcı ücreti, ulaştırma ve haberleşme harcamaları grubundan yüzde 45,12 ile şehirlerarası otobüs bilet ücreti, sağlık harcamaları grubundan yüzde 38,14 ile röntgen çekim ücreti, yüzde 37,60 ile laboratuvar tahlil ücretleri, gıda harcamaları sebze ve meyveler alt grubundan yüzde 34,16 ile yeşil soğan ve yüzde 33,47 ile kıvırcık salata oldu.

Ocak ayında giyim harcamaları erkek giyim alt grubunda yer alan gömlek fiyatı yüzde 13,92 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu. Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler, giyim harcamaları erkek giyim alt grubundan yüzde 9,04 ile takım elbise, yüzde 8,17 ile ceket, gıda harcamaları grubundan yüzde 7,46 ile portakal, erkek giyimi alt grubundan yüzde 6,10 ile palto, yüzde 4,67 ile otel oda konaklama ücreti oldu.

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OKUL SERVİSİ ASGARİ ÜCRETİ GEÇTİ

Ankara’da en kısa mesafe okul servis ücreti 11 bin 960 TL, en uzun mesafe ücreti ise 17 bin 720 TL olarak belirlendi. Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı İlyas Aktürk "Ankara Valiliği izni ile Ankara Esnaf Sanatkarlar Odalar Birliği’nin onayıyla okul servis araçlarına yüzde 15 oranında zam gelmiştir. Şubat 2024 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Her ne kadar yüzde 25 oranında zam talep etmiş olsak ta Ankara’mızdaki öğrenci velilerini de mağdur etmemek için yüzde 15 zam yaptık” açıklamasını yaptı. Servislerde, 3 kilometreye kadar mesafe 11 bin 960 TL, 6 kilometreye kadar 13 bin 180 TL, 10 kilometreye kadar 15 bin 230 TL, 15 kilometreye kadar 17 bin 720 TL, 15 kilometreye aşan mesafelerde ise her kilometre başına 230 TL zam geldi.

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DOLARDAN YENİ REKOR DA GELDİ

Dolar/TL, önceki gün yatay seyirle 30,3348'ten günü tamamlamasının ardından dün bankalar arası piyasanın açılışında 30,4530 seviyesinden işlem gördü. İstanbul serbest piyasada dolar 30,4560 liradan, avro 33,1280 liradan güne başladı. Serbest piyasada 30,4540 liradan alınan dolar, 30,4560 liradan satıldı. 33,1260 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 33,1280 lira olarak belirlendi. Önceki gün doların satış fiyatı 30,3460 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 32,8440 lira olmuştu.