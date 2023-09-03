İstanbullular oda müziğine doyacak

Deniz Burak BAYRAK

III. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda gerçekleştirilen açılış konseriyle başladı. Festival bu yıl da özel etkinlikler ile dinleyicilere zengin bir program sunuyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi Başkanlığı’nın destekleriyle 1-18 Eylül arasında Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nun yanı sıra bu yıl ilk defa Müze Gazhane ve Metrohan da konser mekânları olarak belirlenmiş.

Dünyaca ünlü Signum Saxophone Quartet’nin açılış konseri öncesi salona hitap eden festivalin Genel Sanat Yönetmeni Nil Kocamangil festivale ilişkin heyecanını “25 yıldır sahnedeyim. 3 yıl önce çok büyük bir hayalim vardı. Bu hayal; bir festival kurmak, masterclass serileri gerçekleştirmek, konuk sanatçı olarak gittiğim festivallerdeki dünyaca ünlü sanatçıları ülkemize getirmekti. İBB Kültür Dairesinin büyük desteğiyle bunu gerçekleştirdim, çok mutluyum. Kendilerine çok teşekkür ediyorum.” diyerek dile getirdi.

Konser programının ayrıntılarını aktaran Kocamangil bunların yanında CRR sahnesinde her gün gerçekleşecek olan masterclasslar (viyolonsel, piyano, flüt, obua) ve buluşma serilerinden söz etti.

Usta sanatçılar ve genç müzisyenler arasındaki bilgi aktarımını artırmak amacıyla “İlham Veren Buluşmalar” ile Metrohan’da gerçekleştirilecek ve festival sanatçılarının, klasik müziğin yanı sıra diğer müzik türlerinden oluşan favori dinleme listelerini birlikte keşfedileceği “Off-The-Record” serileri de Kocamangil’in konukları davet ettiği diğer etkinlikler oldu. İBB Kültür Daire Başkanı Volkan Aslan da projenin yalnızca dinleyicilere değil profesyonelliğe adım atacak müzisyenlere de hitap etmesinin çok önemli bir özellik olduğunu ifade etti.

Bu yıl da önceki yıllarda olduğu gibi 6 konser var. Festivalin en dikkate değer özelliklerinden biri ise konser programlarındaki bazı parçaların Türkiye’de ilk kez seslendirilecek olması. Öte yandan bazı sanatçıların İstanbul’da ilk kez sahne alacakları bilgisi de paylaşıldı. Pavel Gililov, Gary Hoffman, Gregor Witt ve Belcea Quartet gibi yıldız isimler ve efsanevi oda müziği gruplarını ağırlayacak olan festival, Türkiye-Yunanistan nüfus mübadelesinin 100. yılı olmasından dolayı da Yunan sanatçılar ve Nil Kocamangil’in sahne alacağı bir konseri de içeriyor.

DENEYSEL VE İLHAM VEREN

Festivalin açılış konseri 2006 yılında kurulan Signum Saxophone Quartet’nin Joseph Haydn’ın Signum tarafından saksafon dörtlüsü için uyarlanan Yaylı Dörtlü No.37 Si minör, Op.33’ün ustalıklı bir performansıyla başladı. Uluslararası birçok ödüle sahip grup; Blaž Kemperle, Jacopo Taddei, Alan Lužar ve Guerino Bellarosa tarafından 2006’da kurulmuş. Deneysel ve ilham veren bir program hazırlayan grup Alexander Glazunov’un Türkiye’de ilk kez seslendirilen Saksafon Dörtlüsü Si bemol Majör, Op. 109’un icrasından önce Türkiye’de bulundukları için heyecan ve mutluluklarını da dile getirdiler. Bernstein’den senfonik dansların seslendirilişinin ardından dinmeyen alkışlardan grup iki kez bise çıktı. Gecenin sürprizi ise ikinci biste Nil Kocamangil’in de viyolonseliyle “Le Grand Tango”da gruba eşlik edişiydi.

KONSER PROGRAMI ŞÖYLE:

Pavel Gililov & Les Essences - Romantizmin Doruklarında –

4 Eylül, 20:00-CRR.

Emil Kuyumcuyan,

7 Eylül, 20.30-Müze Gazhane

Ensemble Ouranos-Emil Kuyumcuyan,

10 Eylül, 20.00-Metrohan

Inui & Kocamangil & Varvaresos - Sınırları Aşan Sesler,

14 Eylül, 20.00-CRR

Belcea Quartet - Efsanelerle Bir Akşam - Kapanış Konseri,

18 Eylül, 20.00-CRR