İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu kimdir?

Trabzonspor maçında hakem kararını bahane ederek takımı sahadan çeken İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, nakliye ve inşaat alanlarda faaliyet yürüten bir şirketin sahibi. İlkokul mezunu olan Sarıalioğlu, ortaokulu ve lise eğitimini dışarıdan tamamladı. Sarıalioğlu ailesinin akrabası olan Sarallar ailesi, 2007 yılında İstanbulspor'u satın aldı. Trabzon Oflu olan Sarıalioğlu ailesi, o tarihten bu yana kulübü adı soruşturmalarda geçen Sarallar ailesiyle birlikte yönetiyor.

Türkiye, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca’nın hakem Halil Umut Meler’e attığı yumruktan 8 gün sonra yine bir kulüp başkanının hakemleri hedef göstererek aldığı kararı konuşuyor.

İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Süper Lig’in 17'nci haftasında hakem Ali Şansalan’ın yönettiği İstanbulspor-Trabzonspor maçında, konuk takımın golünden önce faul verilmemesini bahane ederek skorun 1-2 olduğu 74’üncü dakikada saha kenarına gelerek takımını oyundan çekti. İstanbulsporlu futbolcular, Başkan Sarıalioğlu’nu vazgeçirmeye çalışsa da başarılı olamadı.

Dün akşamki maçtan sonra pozisyonu değerlendiren pek çok yorumcu ise pozisyonda faul bulunmadığını ve hakem kararının doğru olduğunu belirtti.

Yaşanan olayın ardından takımı sahadan çekme gibi radikal bir karar alan İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu’nun kim olduğu sorusu gündeme geldi.

2007’DE KULÜBÜ SATIN ALDI

Ecmel Faik Sarıalioğlu 1960’ta Trabzon’un Of ilçesinde dünyaya geldi. 1963’te ailesiyle birlikte Karabük’e gitti. Daha sonra 1970 yılında İstanbul’a yerleşti.

Babasının nakliye ve inşaat sektörünü devrealan Ecmel Faik Sarıalioğlu, ailenin ikinci çocuğu. İlkokul mezunu olan Ecmel Faik Sarıalioğlu, daha sonra dışardan ortaokul ve lise eğitimini bitirdi.

Bakırköyspor’da iki üç dönem yöneticilik yaptı. Daha sonra İstanbulspor'da başkanlık yapmaya başladı.

İstanbulspor, 2004 yılında Uzan grubu şirketlerine TMSF’nin el koymasıyla devlet kontrolüne geçti. Kulüp yaşanan sorunlu sürecin ardından 2004-05 sezonunda bir alt lige düştü. Kulübü 2006 yılında eski futbolcu ve MHP’li Saffet Sancaklı’nın sahibi olduğu Marmara Spor Faaliyetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş satın aldı.

İstanbulspor, 2007 yılında ise Sarıalioğlu ailesinin akrabası olan ve uzun yıllardır Of Belediye Başkanlığı’nı elinde bulunduran Saral Ailesi’nin eline geçti.

Satın almayı gerçekleştiren ve kulüp başkanı olan Ömer Sarıalioğlu 2015 yılında hayatını kaybedince yerine Ecmel Faik Sarıalioğlu geçti. Akrabası Ömer Saral da asbaşkan olarak görev yapmaya başladı.

Sarıalioğlu o tarihten bu yana Saral ailesiyle İstanbulspor Vakfı’nı yönetiyor.

Ecmel Faik Sarıalioğlu ve TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi.

İSİMLERİ OPERASYONLARLA BİLİNİYOR

Sarıalioğlu ve Saral aileleri sadece ‘spor’ faaliyetleriyle tanınmıyor. Bu ailelerin ismi, haklarında yürütülen soruşturmalar sayesinde de toplum tarafından biliniyor.

İş insanı Veysel Kadayıfçıoğlu ile yanında bulunan Yakup Oral ile Tufan Gedik 2016 yılında öldürülmesiyle ilgili soruşturmada, saldırıyı gerçekleştiren iki kişinin Zafer Saral ve Cihan Saral olduğu belirlendi.

Medyascope'tan Aytuğ Özçolak'ın haberine göre, 2017’de hazırlanan iddianamede, "başında Burhanettin Saral’ın bulunduğu Sarallar çetesinin aile ve akrabalarının Trabzon’un Of ilçesinden Türkiye’nin değişik bölgelerine dağılıp yerleştikleri ve 35-40 bin üyesinin olduğu" öne sürüldü.

Saral ailesinden isimler, daha sonra 2020-2022 soruşturmalarında da yer aldı. Kasım 2023’teki operasyonda aralarında Sarallar suç örgüt lideri Özgür Saral'ın da bulunduğu 24 şüpheli yakalandı.

Başkan Sarıalioğlu ise Saral ailesinden de isimlerin yer aldığı 2017'deki soruşturma üzerine Saral-Saralioğlu ailesi adına açılan sitede yaptığı açıklamada şöyle demişti:

"Geçtiğimiz günden itibaren hemen hemen bütün yayın kuruluşlarında 'SARAL-SARIALİOĞLU’ ailesinin 35-40 bin kişilik büyük bir suç örgütü olduğu yönünde çeşitli haberler yapılmış, kamuoyu önünde soyadımıza ve ailemize zarar vermek istenmiştir. Tarih’te Derebeyi ünvanı verilmiş Saral-Sarıalioğlu Ailesi ne yazık ki birileri tarafından töhmet altında bırakılmak isteniyor. Bir an evvel bu iftira ve hainlikten dönülmeli, ailemizden özür dilenmelidir! 'Saral-Sarıalioğlu' soyadını taşıyan 35-40 bin kişilik sülalemizin 'çete' diye adlandırılmasına, aile fertlerimize bu yakıştırılmaların yapılmasına asla izin vermeyeceğiz! Bizler vatansever, devletimizin yanında ve birbirimize bağlı büyük bir aile bilincinde yetiştirildik. Çocuklarımızı ve gençlerimizi de bu bilinçle yetiştirmeye devam ediyor olacağız. Saral-Sarıalioğlu Ailesi geçmişten günümüze devletine ve milletine yaptığı hizmetlerden ötürü herkes tarafından tanınmış ve sevgisini saygınlığıyla kazanmıştır. Bu soyadı taşımanın, yaşatmanın onur ve gururunu ömür boyu yaşayacağımızın herkes tarafından bilinmesini isterim."