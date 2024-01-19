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İstanbulspor Hakan Yakın ile yollarını ayırdı

İstanbulspor'da teknik direktör Hakan Yakın'ın görevine son verildi.

Spor
  • 19.01.2024 15:10
  • Giriş: 19.01.2024 15:10
  • Güncelleme: 19.01.2024 15:28
Kaynak: Spor Servisi
İstanbulspor Hakan Yakın ile yollarını ayırdı
Fotoğraf: AA

İstanbulspor teknik direktör Hakan Yakın'ın görevden alındığını duyurdu. 

Kulüpten yapılan açıklamada "Teknik Direktörümüz Hakan Yakın ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Hakan Yakın ve ekibine verdikleri emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Yakın, İstanbulspor'un başında 14 maça çıkan Yakın, 2 galibiyet, 2 beraberlik, 9 yenilgi elde etti.

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