İstanbulspor küme düştü

Kendi sahasında Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup olan İstanbulspor, Süper Lig'de küme düşen ilk takım oldu.

Spor 20.04.2024 15:54 Giriş: 20.04.2024 15:54

Güncelleme: 20.04.2024 16:07 Kaynak: Haber Merkezi

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Fotoğraf: DepoPhotos