İstanbulspor yönetimi Trabzonspor maçında takımı sahadan çekti

İstanbulspor yönetimi, Trabzonspor maçında takımı sahadan çekti. Maç 2-1 Trabzonspor üstünlüğüyle devam ederken karşılaşmanın 74. dakikasında İstanbulspor Başkanı takımını sahadan çekme kararı aldı.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında İstanbulspor ve Trabzonspor, Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.



Konuk takım 11'de Trezeguet ile öne geçerken, ev sahibi takım 39'da Muammer Sarıkaya ile yanıt verdi. Trabzonspor, 68. dakikada Onuachu'nun golüyle öne geçti. Uzun süre VAR'da incelenen pozisyonun ardından gol kararı çıktı. İstanbulspor yönetimi ise gol öncesi faul olduğunu düşündüğü için takımı geri çekme kararı verdi.

İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, 73. dakikada sahaya indi ve oyuncularını soyunma odasına gitmeleri için direktif verdi. İstanbulsporlu oyuncular maça devam etmek istese de Ecmel Faik Sarıalioğlu henüz ikna olmadı.