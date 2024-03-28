İstanbul’u istiyorsa Erdoğan nerede?

Murat Kurum’un düşük performansının ardından Erdoğan’ın, mitili İstanbul’a atacağı beklentisi karşılık bulmadı. 28 Mayıs akşamı “Sırada İstanbul seçimi var” diyen Erdoğan için süreç beklentisini karşılamadı.

Mehmet Emin KURNAZ

Seçim maratonunda son düzlüğe girildi. Türkiye, pazar günü yerel yönetimleri belirlemek üzere bir kez daha sandık başına gidecek. İstanbul seçimi ise hem iktidar hem de muhalefet açısından bir yerel seçimden fazlasını ifade ediyor. 2019’da İstanbul’u kaybeden iktidar geçen 5 yılda tüm yığınağını İBB’nin geri alınması üzerine yaptı. Bütün devlet imkanı seferber edilirken kara propaganda düğmesine basıldı. Seçmene yönelik tehditler havada uçuştu.

Erdoğan için 2019’da yenilenen seçimle birlikte iki kez kaybettiği İstanbul kritik bir önem arz ediyor. Çünkü ‘puzzle’ın eksik parçasını tamamlamak isteyen Erdoğan’a sınırsız iktidarın önünü açacak kilidin anahtarı İBB seçimini kazanmaktan geçiyor.

1 Nisan’dan itibaren elini kuvvetlendirmek isteyen Erdoğan, toplumsal muhalefetin direncini düşürmeyi, Anayasa tartışması için avantaj kazanmayı amaçlıyor. Üstelik İstanbul, Erdoğan için 2028’e giden yolun da taşlarını döşeyecek. Bakanlığı döneminde ismi skandallarla anılan Murat Kurum’un kampanya süresince gösterdiği kötü performans ise Erdoğan’ı köşeye sıkıştırdı. Son hafta dümenin başına geçerek Kurum aleyhine oluşan atmosferi değiştirmeye çalışacağı bekleniyordu. Ancak beklenen olmadı. Kurum’un arzu edilen sıçramayı gerçekleştiremediği muhtemel ki Erdoğan’ın önüne düşen kamuoyu yoklamalarına da yansıdı. Yandaş şirketlerin açıkladığı anketlerde bile Kurum’un, İmamoğlu karşısında geride olduğu görüldü.

DİŞE DOKUNUR BİR ŞEY SÖYLEMEDİ

Geçtiğimiz pazar günü gerçekleşen Büyük İstanbul Mitingi ise Erdoğan açısından bir fiyaskoya dönüştü. Geçmiş yılların büyük kalabalıkları, yerini sayıca az, heyecanını kaybetmiş, yorgun kitlelere bıraktı. Erdoğan da beklenen vaatlerini sıralamadı. Özellikle “seyyanen zam” bekleyen emeklileri hayal kırıklığına uğrattı. 14 Mayıs öncesi İstanbul mitinginde montaj görüntüler izleten Erdoğan, diğer miting meydanlarında dillendirdiği CHP-DEM Parti ilişkisi üzerine bir şey söylemedi. İstanbul için en büyük ittifak ortağı Devlet Bahçeli’nin mitinge katılmaması da MHP tabanının gelmemesi de dikkati çeken bir başka unsur oldu. Bakanlar Murat Kurum için partizanca sahaya çıkarken Erdoğan’ın son hafta mitili İstanbul’a atacağı beklentisi şu ana dek karşılık bulmadı. Dünkü mitinglerini ise Diyarbakır ve Batman’da gerçekleştirdi.

OLASI YENİLGİ YÜKÜNÜ HAFİFLETMEK Mİ İSTİYOR?

Son birkaç günde yaşananlar “Erdoğan’ın İstanbul’u kazanacağına olan inancı zayıfladı mı” sorusunu akıllara getiriyor. İmamoğlu, Murat Kurum aday gösterildiğinde “Ben asıl rakibimin kim olduğunu biliyorum” diyerek Erdoğan’ı işaret etmişti. Zaten muhalefet için 2019 zaferi, Binali Yıldırım’dan çok Erdoğan’a karşı kazanılmıştı. 28 Mayıs’ta ülke tarihinin en kritik seçiminde sandıktan galip çıkan Erdoğan, sıcağı sıcağına yaptığı konuşmada bile “sırada İstanbul var” demişti. İstanbul’u böylesine arzu eden Erdoğan’ın beklentisinin karşılanmadığı ortada. Erdoğan da İstanbul’u geri alamazsa İmamoğlu karşısında üçüncü kez mağlup olmuş sayılacağının bilincinde. Bir adım geri çekilmesi “olası bir yenilginin yükünü hafifletmek ve tepkileri aday tercihinin yanlışlığı üzerinden mi karşılamak istiyor” sorusunu akıllara getiriyor.