İstanbul’un 39 ilçesi için SOL Parti alanda

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İstanbul’un 39 ilçesinde belediye meclis üyesi adayları gösteren SOL Parti, seçim çalışmalarını sürdürüyor.

“Demokratik, kamucu, eşitlikçi, ekolojik kentler için İstanbul’un 39 ilçesinde SOL var” diyen SOL Partililer, dün Beykoz, Fatih, Zeytinburnu, Ataşehir ve pek çok ilçede bildiri dağıttı. Belediye meclis üyeliğinde SOL Parti’ye oy verme çağrısı yapan partililer, “Belediye meclisleri yerel yönetimlerin parlamentosudur. Ancak belediyelere de sirayet eden ‘tek adam rejimlerinde’ bu meclisler de işlevsizleştirilmiştir. Belediye meclis üyelikleri bir kazanç kapısına dönüştürülmüştür. İktidarıyla muhalefet partileriyle hepsi meclisleri rant dağıtımı için kullanmaktadır. Rantçıların, yağmacıların İpliği pazara çıksın istiyorsanız SOL Parti var! Kentimizle ilgili kararlar kapalı kapılar arkasında alınmasın, diyorsanız SOL Parti var! Belediye meclisinde olup biteni duyalım, bilelim ve denetleyelim diyorsanız SOL Parti var!”