İstanbul’un göbeğinde bir cami imamı kadın voleybolcuları hedef aldı!

Eminönü’nde bir imam, cuma namazı için camiye gelenlere Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularını hedef gösterdi. İmam, “Filenin Sultanları... Bir de sultan oldular. Böyle bir saçmalık yok ya. İşte böyle yavaş yavaş din törpüleniyor, iman gidiyor işte. Sen harama şak şak yapıyorsun. O ne güzel ya... Allah yasaklamış kardeşim” dedi.

İstanbul’un Fatih ilçesine bağlı Eminönü semtinde bulunan Timurtaş Camisi'nin imamı, cuma namazı için camiye gelenlere skandal ifadelerle seslendi.

Avrupa Şampiyonu olarak Türkiye’ye büyük mutluluk yaşatan A Milli Kadın Voleybol Takımı’na nefret kusan ve oyuncular hakkında gerici sözler sarf eden imam sesini içeren video, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, camide konuşan imamın, milli takım oyuncuları aleyhine yorumlar yaptığı duyuluyor.

“Müslüman sessiz kalırsa adam her şeyi yapar. Bizim pısırıklığımızdan, sessizliğimizden… Böyle seyrettiğimizde istedikleri gibi at koşturuyorlar. Hani sporcusunun zeki, çevik ve ahlaklısını seviyordunuz” diyerek söze başlayan imam, konuşmasını şöyle sürdürüyor:

“Böyle mi oluyor ahlak? Böyle bir saçmalık olabilir mi? Filenin Sultanları... Bir de sultan oldular. Böyle bir saçmalık yok ya. İşte böyle yavaş yavaş din törpüleniyor, iman gidiyor işte. Sen harama şak şak yapıyorsun. O ne güzel ya... Allah yasaklamış kardeşim. Spor yap, yapılır. Peygamberin yaptığı sporu yap. Güreş tut, ata bin, ok at, denizde yüz. Sünnet. Tabii mahrem yerlerini gösterme. Başörtülü futbolcuymuş... Futbolun batsın, başörtülü futbolcu mu olur ya. Kafaya bir tane bez dolamış, her taraf meydanda. Aşağısı tayt, her tarafı yapışmış. İş değil ki.”