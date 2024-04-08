İstanbul’un Kalbinden Bir Şarkı: 'Galata'

Alper Alp’in yeni şarkısı 'Galata' bütün müzik platformlarında yerini aldı.

İstanbul’un kalbi Galata, şimdi yeni bir şarkıda bir kez daha hayat buluyor.

Bugüne dek birçok hatıraya ve şarkıya tanıklık eden İstanbul’un tarihi güzelliklerinden Galata, Alper Alp’in yeni şarkısında bir kez daha başrolde.

Alper Alp’in yazıp yorumladığı şarkı dinleyicileri Galata’da güzel bir aşkın kıyılarına götürüyor. Özellikle şarkıda “Sen ben Galata, biz bizeyiz” sözleri, Galata’da hatırası olan herkesi bir araya getiriyor...

Akustik gitarın sıcak tınıları ve Alper Alp’in nahif yorumuyla 'Galata' bütün müzik platformlarında yerini aldı.