İstasyon şefliği için ‘mitokondri’ sorusu

Haber Merkezi

Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) Merkez Yürütme Kurulu, TCDD Taşımacılık A.Ş. bünyesinde yapılan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yazılı Sınavı’nda yapılan mülakatlara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada konuşan BTS Merkez Yönetim Kurulu Eğitim ve Örgütlenme Sekreteri Turan Erdoğan mülakatlarda ilgisiz sorular sorulduğuna dikkat çekti. Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

“Mülakatın ne kadar ayrımcı ve adaletsiz bir şekilde yapıldığına veya yandaş sendikalardaki üyelere mülakatlarda ön plana getirildiğinin bir göstergesi. Bizim arkadaşlarımıza sorulan sorulardan bir tanesini örnek veriyorum; ‘Mitokondri nedir?’ Yani hiç meslekle ilgisi olmayan sorular. Mesela istasyon şefliği sınavında ‘Van Gölü’nde yetişen balık türleri nelerdir?’ diye komik sorular sorulmuş. İnanıyorum ki bunu soran da cevaplarını bilmiyor. Tek düşünceleri ve amaçları bu arkadaşlarımızı mülakatlarda eleyip, kendi sendikalarının, kendi yandaşlarının kazanmasını sağlamaktır.”