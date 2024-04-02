İşte 30 büyükşehir belediye başkanının meslekleri: En çok hangi meslek grubu yer aldı?

30 büyükşehir belediye başkanı arasında en çok mühendis yer aldı. 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre, büyükşehir belediye başkanları arasında 7 mühendis, 6 avukat ve 5 siyasetçi bulunuyor.

Güncel 02.04.2024 16:03 Giriş: 02.04.2024 16:03

Güncelleme: 02.04.2024 16:11 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA