İstek Vakfı Öğretmenleri hak arayışında

İstek Vakfı Öğretmenleri, özlük haklarından yoksun bırakılması ve mobbinge karşı eyleme geçti. Vakfa bağlı Kaşgarlı Mahmut Okulları’nda çalışan öğretmenler, günden güne eriyen maaşlarına en az enflasyon oranında zam yapılmasını ve kıdem yılına göre düzenlenmiş branş ve cinsiyet eşitsizliğinin olmadığı, şeffaf bir maaş skalası oluşturulmalarını talep etti. Öğretmenlerin alkışlı eylemine öğrencilerde destek verdi.

İstanbul Sultangazi'de bulunan İstek Vakfı Kaşgarlı Mahmut Okulları’nda çalışan öğretmenler, bugün okul önünde özlük hakları ve mobing gerekçesiyle alkışlı eylem düzeledi.

Öğrencilerinde destek verdiği eylemde öğretmenler ekonomik kriz nedeniyle günden güne eriyen maaşlarına en az enflasyon oranında zam yapılmasını talep etti.

Öğretmenler ayrıca, vakıf yönetiminden kıdem yılına göre düzenlenmiş branş ve cinsiyet eşitsizliğinin olmadığı, şeffaf bir maaş skalası oluşturulmalarını istedi.

VAKIFTAN HAK GASPI

İSTEK Vakfı Kaşgarlı Mahmut Okulları’nda çalışan öğretmenlerin basın açıklaması şöyle:

"Özel sektörde çalışan öğretmenler olarak maaşlarımız enflasyon karşında her geçen gün erimekte, iş yükümüz artmakta, öğretmenler yoğun bir mobbinge maruz kalmakta, özlük haklarımızı her geçen gün kaybetmekteyiz. İSTEK Vakfı Okulları da öğretmenlerine bu mağduriyeti yaşatan kurumlardan bir tanesidir. Birçok kampüsü bulunan İSTEK Vakfı’nda biz öğretmenlerin hak talebiyle yan yana gelerek taleplerimizin iletilmesi sonucunda karşımızda muhatap bulamadık. Üstüne birlikte yürütülen bu birlik mücadelesi ağır mobbing ve daha sonrasında verilen ama gerçekleşmeyen vaatlerle baltalandı. Vakıftan taleplerimiz özlük haklarımızın iyileştirilmesi ve insanca yaşam koşullarının sağlanmasıydı. Vakıf yönetimi bu insanı taleplerimizi görmezden gelmiştir. İstanbul Sultangazi ilçesinde bulunan İSTEK Kaşgarlı Mahmut Okulları öğretmenleri olarak mücadeleye devam ediyor, tüm eğitim emekçisini bu mücadeleye davet ediyoruz."

ÖĞRETMENLERDEN ÖZLÜK HAKKI TALEBİ

* Ocak ayı maaşlarımıza, en az enflasyon oranında zam yapılmasını ve bu yolla maaşlarımızın enflasyon karşısında erimesinin engellenmesini;

* Kıdem yılına göre düzenlenmiş, branş ve cinsiyet eşitsizliğinin ortadan kalktığı, şeffaf bir maaş skalası oluşturulmasını;

* Müfredat ders ve sınavları dışında programa dahil edilen ve içeriği sıklıkla belirsiz bırakılarak öğretmene ekstra iş yükü getiren uygulamaların sınırlandırılmasını ve bu uygulamaların programa dahil edilmeden önce, uygulayıcısı olmaları nedeniyle öğretmenlerin görüş, istek ve tavsiyelerine açık hale getirilmesini;

* 20 ders üzeri girilen derslerin ek ders sayılması ve bu sayının üzerindeki her ders için ek ders ücreti yatırılmasını;

* Okul nöbetlerinini ücrete tabi hale getirilmesini;

* Mesai dışı etkinliklerde (Hafta sonu çalışmaları, bayram vb. etkinlikler) kanuni olan çift mesai ücretinin verilmesini;

* Öğretmen servisinin makul saatlerde kalkış ve mesai saatine yakın okula varışının sağlanmasını;

* Tamamlayıcı özel sağlık sigortasının yapılmasını;

* Banka promosyonlarının öğretmenlere verilmesini;

* Yılda iki kez çift maaş verilmesini;

* Personel çocuklarının eğitimlerinin kurum tarafından ücretsiz olarak karşılanmasını talep ediyoruz.