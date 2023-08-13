İşten atılan Şireci işçilerinin direnişi sürüyor

Gaziantep'te ek zam talebi için iş bıraktıktan sonra işten atılan ve direnişte olan Şireci Tekstil işçilerinin Demokrasi Meydanı'nda bir araya geldi.

Gaziantep’te düşük zammı kabul etmeyerek iş bıraktıktan sonra işten atılan Şireci Teksti işçileri Demokrasi Meydanı’nda bir araya geldi. İşçiler mücadelelerinde kararlı olduklarını vurguladı.

Antep'te cumartesi günü yapmak istedikleri yürüyüşte polis engeli ile karşılaşan işçiler saat 17.00’de Gaziantep Demokrasi Meydanı’nda basın açıklaması düzenledi. Mitinge yüzlerce işçi katıldı.

"İSTEDİĞİMİZ HAKKIMIZ"

Açıklamada konuşan işçi temsilcisi Mehmet, 5 gündür grevde olduklarını ve ne su ne de yemek ihtiyaçlarını giderebildiklerini belirtti. 2 bin TL için çocuklarını bırakıp eyleme geldiklerini belirten Mehmet, direnişi sürdürme çağrısı yaparak şunları söyledi: “Hakkımızı aradık diye çıkış mesajı gönderdiler. Hakkımızı ver güzel güzel çalışalım. Patron açıklama yapmış 'Haklarını veriyoruz' diye. Madem veriyorsun bu kadar işçi neden burada?"

Ardından konuşan bir diğer işçi temsilcisi Ahmet ise "Emeği, çoluğu çocuğu için kalkıp gelen bütün işçi kardeşlerime teşekkür ediyorum. Aynı gemide değiliz. Aynı değeri görmüyoruz. Hakkımızı alsaydık buraya hiç gelmezdik. İstediklerimiz sadece hakkımızdır, fazlası değil” dedi.

"KENTİ YÖNETENLER İŞÇİNİN DEĞİL PATRONUN YANINDA"

Cumartesi günü Şireci patronu Ahmet Şireci'nin şikayeti üzerine gözaltına alınıp ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen, direnen işçilerin mutlaka kazanacağını söyledi.

Bu kavganın sadece Şireci işçilerinin değil bütün Antep'in hatta bütün Türkiye işçilerinin kavgası olduğunu belirten Türkmen, "Başpınar patronları ihracat rekorları kırarken siz hakkınızı aradığınız için 'hain 'oldunuz. Bu kavga sadece Şireci işçilerinin olsaydı diğer patronlar Ahmet Şireci'ye dayanışma mesajları atmazdı. İlk günden itibaren karakol haline getirilen direniş alanı gösteriyor ki bu kenti yönetenler, onların amirleri işçinin yanında değil patronun yanındadır" dedi.

Türkmen, işçileri ve onların hakkını savunanları "provokatörlükle" suçlayanlara da "Gelin biz çekilelim, siz savunun o zaman" diye seslendi.

KARACA: İŞÇİLER YETER NOKTASINDA

Emek Partisi (EMEP) Genel Başkan Yardımcısı ve Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca da işçilerin aldıkları ücretin yoksulluk sınırının altında kaldığını, geçinmekte zorlandıklarını dile getirdi.

Ankara'daki belediye işçilerinin, Dersim'deki elektrik işçilerinin mücadelelerine değinen Karaca, "Sadece Antep'te değil ülkenin dört bir tarafında 'Bıçak kemiğe dayandı' diyor işçiler" dedi.

İşçilerin "Artık yeter" noktasına geldiğini vurgulayan Karaca, "İşçiye 'Kriz var' diyorlar. Antep'te 2022 yılında 4,5 milyar dolarla ihracat rekoru kırdılar. Antep işçileri ise açlık rekorları kırıyor. Dünyayı yediler doymadılar. İşçilerin 2000 TL'lik ek zam talebinin üstüne yatmak istiyorlar" diye konuştu.

Gaziantep milletvekillerine de seslenen Karaca, "Bizim görevimiz işçinin yanında durmaktır. Gelin hep beraber onların yanında olalım” dedi.

"Eğer bir provakasyon varsa o da işçiyi polisle karşı karşıya bırakmak, güneşte günlerce bekletmek, sendikacıyı gözaltına almaktır" diyen Karaca, son olarak "Başpınar'daki bütün işçilere sesleniyorum, artık patronların düzeni değişmeli. İşçiler bir arada artık daha güçlü. Geleceğimiz için burdayız. İşçilerin de insan gibi yaşamaya hakkı var. Biz köle değiliz, insanız" ifadelerini kullandı.