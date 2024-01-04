İstifa eden Harvard Rektörü: Ölüm tehditleri aldım, ırkçı hakaretlere uğradım

Ağır eleştirilere maruz kalan ve istifa etmesi için üzerinde baskı kurulduğu basına yansıyan Harvard Rektörü Claudine Gay, istifasının ardından kaleme aldığı yazıda, siyah olması nedeniyle ırkçı hakaretlere maruz kaldığını söyledi. Antisemitizm ile suçlanan Gay, ölüm tehditleri aldığını kaydetti.

Harvard Üniversitesi'nin isitfa eden Rektörü Claudine Gay, görevi bırakmadan önce e-posta yoluyla sayısız ölüm tehditleri aldığını ve siyah olması nedeniyle kendisine yönelik (zenci kelimesi kullanılarak) çok sayıda ırkçı hakaretlerde bulunulduğunu dile getirdi.

Claudine Gay, kampüsteki İsrail'e tepki gösterilerini "düşünce özgürlüğü"​​​​​​​ kapsamında değerlendirdiği için "antisemitizm" ile suçlanmıştı.

Harvard'da Afrika ve Afro-Amerikan çalışmaları profesörü olarak dersler veren Gay, antisemitizm iddialarının yanı sıra "intihal" ile suçlanmış ve bu bağlamda ABD Kongresi'nde ifade vermişti.

Euronews'in aktardığına göre, Claudine Gay bu açıklamaları, bugün New York Times'ta yayınlanan görüş yazısında dile getirdi.

Gay makaleyi, Harvard Üniversitesi Yahudi toplumunun yanı sıra Amerikan Kongresi üyelerinin 5 Aralık'taki duruşma sırasında istifa etmesi yönündeki baskılarına boyun eğmesinden bir gün sonra kaleme aldı.

"HARVARD'DA OLANLAR BENDEN DAHA BÜYÜK"

Gay, "Harvard'da olanlar benden daha büyük" başlıklı yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Karakterime ve zekama hakaret edildi. Antisemitizmle mücadele konusundaki kararlılığım sorgulandı. Posta kutum ölüm tehditleri dahil olmak üzere hakaretlerle dolup taştı. Bana sayamayacağım kadar çok kez N-kelimesiyle (zenci) hitap edildi."

Claudine Gay, yazısında kendisine karşı yürütülen kampanyanın, eğitimden kamu sağlığı kurumlarına ve haber kuruluşlarına kadar Amerikan toplumunun temel dinamiklerine olan güveni sarsmaya yönelik "savaşın" sadece bir parçası olduğunu ifade etti.

Gay, bir kişinin görevden alınmasının fırsatçıları sakinleştirmeye yetmeyeceğine işaret ederek, bu işin devam edeceği uyarısında bulundu.

Eski Harvard Rektöru, şu ifadeleri kullandı:

"(Görevden) ayrılırken birkaç uyarıda bulunmam gerekiyor; Bana karşı yürütülen kampanya bir üniversite ve bir liderden daha fazlasıydı. Bu, Amerikan toplumunun temel taşlarına olan inancı sarsmaya yönelik daha geniş çaplı bir savaşın sadece tek bir yönüydü. Bu tür kampanyalar genellikle eğitim ve uzmanlığa yönelik saldırılarla başlar, zira bunlar toplumları propagandanın ötesini görmeleri için en iyi şekilde donatan araçlardır. Ancak bu tür kampanyalar bununla bitmez. Halk sağlığı kurumlarından haber kuruluşlarına kadar her türden güvenilir kurum, meşruiyetlerini zayıflatmaya ve liderlerinin güvenilirliğini zedelemeye yönelik koordineli girişimlerin kurbanı olmaya devam edecektir. Kurumlarımız hakkında şüpheciliği körükleyen fırsatçılar için tek bir zafer ya da devrilen bir lider onların şevkini kıramayacaktır."

Görüş yazısında 'intihal' iddialarına ilişkin yaşadığı hayal kırıklığını da dile getiren Gay, şu ifadelere yer verdi:

"Onlarca yıllık ve geniş çapta saygı gören bir araştırmayı savunmak zorunda kalacağımı hiç düşünmemiştim, ancak geçtiğimiz birkaç hafta gerçeği yerle bir etti. Sonbahardan bu yana beni görevden almak için durmaksızın kampanya yürütenler, genellikle mantıklı argümanlar yerine yalanlar ve önyargılı hakaretlere sarıldılar. Siyahların yetenekleri ve mizaçları hakkında ırkçı klişeleri tekrarladılar. Kayıtsızlık ve yetersizlik gibi bir söylemi öne sürdüler."

İstifa eden eski Harvard Rektörü Claudine Gay, yazısını şu uyarılarla sonlandırdı:

"Üniversite kampüsleri, vekalet savaşlarının ve siyasi tribünlerin kök saldığı alanlar değil, öğrencilerin birlikte öğrenebildiği, paylaşabildiği ve gelişebildiği yer olmalı. Üniversiteler, karşılarında hangi güç olursa olsun, hakikati ilerletmek için cesaret ve aklın birleştiği bağımsız mekânlar olarak kalmalıdır."

Ağır eleştirilere maruz kalan ve istifa etmesi için üzerinde baskı kurulduğu basına yansıyan Harvard Rektörü Claudine Gay, önceki gün görevinden ayrıldığını açıklamıştı.