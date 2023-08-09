İstifa için ikna odası kuruldu

Sputnik Türkiye’de işten atılan sendika üyesi 24 gazeteci, mücadeleye devam edeceklerini açıkladı. TGS Başkanı Durmuş, ‘‘Sputnik yasadışı her yolu denedi. Üyelerimizin istifa etmesi için ikna odası kuruldu’’ dedi.

Deniz GÜNGÖR

Rusya devlet radyosu Sputnik Türkiye bürosunda çalışan 24 gazeteci işten çıkarılma süreçlerine ilişkin basın açıklaması gerçekleştirdi. Sputnik’in İstanbul Şişli’de bulunan Süzer Plaza Ofisi önünde gerçekleştirilen basın açıklamasında, ‘küçülme’ gerekçesiyle işten çıkarılan basın emekçilerinin 17 Ağustos tarihinde greve çıkacağı duyuruldu.

İşten çıkarılan gazeteci Çağlar Öner, Özde Çelikbilek, Erkin Öncan ve Gökçe Çalışkan BirGün’e konuştu. Gazeteciler, ‘‘Süzer Plaza’ya verdikleri kira maaşlarımızın toplamı bile değil. Sendikalı olduğumuz için işten çıkarıldık’’ dedi.

BİZE MASAL ANLATMAYIN

Sputnik Türkiye bürosu önünde yapılan basın açıklamasını okuyan TGS Genel Başkanı Gökhan Durmuş, 17 Ağustos tarihinde greve çıkacaklarını duyurdu. Durmuş, ‘‘Sputnik işvereni yasaları çiğnemeye devam etti. Sendikal örgütlenmeyi dağıtmak ve toplu iş sözleşmesini imzalamamak için her yolu denedi’’ dedi. Durmuş, ‘‘Üyelerimiz istifa etsin diye ikna odaları kuruldu. Hiç kimse masal anlatmasın! İşveren, 24 üyemizi sendikal nedenle işten atmıştır. Sputnik Türkiye Ankara ve İstanbul temsilcileri, kanunları çiğneme cesaretini nereden buluyor? Yasadışı şekilde işine son verdiğiniz üyelerimizi işe geri alana, toplu iş sözleşmesini imzalayana kadar mücadele devam edecek’’ ifadelerini kullandı.

BİR KİRA DEĞİL

Temel haklarını alabilmek adına örgütlendiklerini belirten gazeteci Çağlar Öner, işverenin sendikalı gazetecileri işten çıkarmakta kararlı olduğunu söylediğinin altını çizdi. Öner, çalışanların maaşının toplamının Sputnik Türkiye İstanbul ofisinin yeni taşındığı Süzer Plaza’nın kirası kadar bile olmadığını vurguladı. Öner, ‘‘İçeride 3-4 arkadaşımız kaldı, bomboş binaya kira ödemeye devam ediyorlar. Bizim istediğimiz zam, asgari ücrete yapılan zammın altındaydı. Bizim tarafımızdan işi yokuşa sürmek gibi bir durum söz konusu değildi’’ dedi.

YENİ BAŞLIYOR

Her çalışanın sendikal hakkının anayasal güvence altında olduğunu hatırlatan gazeteci Özde Çelikbilek, haklarını aramak, sendikalı olmak ve Toplu İş Sözleşmesi (TİS) imzalamak istediklerini söyledi. Çelikbilek, ‘‘Bu koşullarda verdikleri maaşla çalışmanın ötesinde yaşamak imkânsız hale gelmeye başlıyor. En temel hak arayış mücadelesinde anayasayı çiğneyerek işten atmak kabul edilebilir değil’’ dedi. Çelikbilek, gazetecilerin Sputnik yönetimi tarafından sendikadan vazgeçirilmeye çalışıldığını aktardı. ‘‘Bu yapılan mobbing, sendikal haklarından vazgeçirmeye çalışmak, işiyle tehdit etmek çalışma arkadaşlarımıza yakışan bir şey olmadığı gibi yasadışı ve suç’’ diyen Çelikbilek, ‘‘Her şey bizim için yeni başlıyor. İçerideki arkadaşlarımız için de mücadele edeceğiz’’ ifadelerini kullandı.

KENDİ YASAĞIMIZI KOYDUK

İşten çıkarmaların yaşanacağını tahmin ettiklerini belirten gazeteci Erkin Öncan, Sputnik yönetiminin yaşananların ciddiyetini kavrayamadığını vurguladı. Öncan, Sputnik yönetimini TİS masasına dönmeleri için uyardıklarını ancak kabul etmediklerini aktardı. Öncan, ‘‘Rusya, Rus medyasının Avrupa’da sürekli yasaklandığını söylüyor. Hâl böyleyken Türkiye’de çalışanların hakkını vermek istemiyorsanız kimse sizi yasaklamaz ama çalışanlar greve çıkar, kendi yasağını koyar’’ ifadelerini kullandı. ‘‘Küçülme gerekçesi işin bahanesi’’ diyen Öncan şunları aktardı: ‘‘Temel mesele ekonomik değil çünkü Sputnik devlet ajansı sayılır. Temeli sendika düşmanlığı yaşananlar. Sendikalı olmak benim en doğal hakkım kolay yoldan öğrenmediler, zor yoldan öğreteceğiz.’’

ÇIKARILACAKLAR ARANDI

Sputnik’te “Şef Editör” olarak yaklaşık 8 yıldır çalıştığını söyleyen gazeteci Gökçe Çalışkan, ocak ayında sendikanın yetki aldığını belirtti. ‘‘Nisan ayında işten çıkmak istemiştim ancak performansımdan memnun olduklarını söylemişlerdi’’ diye konuşan Çalışkan, ‘‘TİS süreci devam ederken birçok arkadaşım ‘işten çıkarılabilirsin’ diyerek arandı. Ben de dün ‘5 dakika sonra toplantı’ denilerek 10 dakika sonra işten çıkarıldığımı öğrendim. 2015’ten bu yana burada çalışıyorum, ben ve arkadaşlarım bu muameleyi hak etmedik’’ ifadelerini kullandı. Sputnik işvereni tarafından açıkça tehdit edildiklerini aktaran Çalışkan, yaşananların Sputnik’in Rus ve Türk yöneticilerinden kaynaklı olduğunun altını çizdi.

TGS, bugün Sputnik’in Ankara bürosundaki çalışan gazetecilerle birlikte Ankara Söğütözü Koç Kuleleri önü saat 11.00’de basın açıklaması gerçekleştirecek.

DEMİRÖREN MEDYA 14 GAZETECİYİ İŞTEN ÇIKARDI

Demirören Medya Grubu'nda işten çıkarmalar başladı. Posta Gazetesi’nin internet portalından biri haber koordinatörü olmak üzere toplam 7 kişi işten çıkarıldı. Ayrıca Gazete Vatan'ın internet ekibinden 4 kişinin, Fanatik.com.tr'den de 3 kişinin işlerine son verildi. İşten çıkarılan çalışanların büyük bir kısmı uzun yıllardır Demirören Medya Grubu'nda görev yapıyordu. Medyaradar'ın haberine göre, Demirören Medya Grubu'nda bir dizi işten çıkarmaların daha yaşanabileceği konuşuluyor. Özellikle çalışanların zam beklentisi sürerken Hürriyet ve Milliyet gazetelerinin internet departmanlarında da benzer işten çıkarmaların yaşanabileceği iddia edildi.