İstihdam kaybı 104 bine ulaştı

TEPAV imalat sektörünün yıllık bazda yüzde 20,6 daraldığını, istihdam kaybının 104 bine ulaştığını açıkladı. Verilere göre depremin etkili olduğu bölgede yaklaşık 374 bin 500 istihdam kaybı yaşandı.

EKONOMİ SERVİSİ

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı'nın (TEPAV) İstihdam Bülteni imalat sektöründeki acı gerçeği gözler önüne serdi. TEPAV imalat sektörünün yıllık bazda yüzde 20,6 daraldığını, istihdam kaybının 104 bine ulaştığını bildirdi.

TEPAV İstihdam İzleme Bülteni – Mayıs 2023 sayısı yayınlandı. Buna göre, Mayıs ayında toplam sigortalı çalışan sayısı yıllık olarak yüzde 2 (765 bin) azalırken aylık olarak ise yüzde 0,3 (57 bin) artarak 22 milyon 475 bin olarak gerçekleşti. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından 31 Temmuz 2023 tarihinde açıklanan sigortalı çalışanlara ait Mayıs 2023 verilerine göre, toplam sigortalı çalışanların yüzde 70,8’ini sigortalı ücretli çalışan grubu oluşturdu ve istihdamın genel seyrinde belirleyici oldu. Bu dönemde esnaf sayısı yüzde 1,8 (46 bin 546) azalırken çiftçi sayısında ise yüzde 1,3 (6 bin 602) artış görüldü. Bu gruptaki aylık değişimler ise, esnaf sayısında yüzde 0,7 azalırken çiftçi sayısında ise yüzde 4,0 oranında artış şeklinde oldu. Kamu sektöründe sigortalı çalışan sayısı ise yıllık olarak yüzde 10,7, aylık olarak ise yüzde 4,0 (136 bin 230) yükseldi.

DEPREM ETKİSİ

Ocak- Mayıs dönemine ait kayıtlı istihdam verilerinde deprem nedeniyle önemli değişimler gözlendi. Deprem öncesine kıyasla yaklaşık 374 bin 500 istihdam kaybı yaşanırken Maraş, Malatya, Hatay ve Gaziantep’te düşüşler yüksek seviyelerini korudu. Yıllık verilere göre, Malatya, Maraş ve Hatay’da yüzde 30 ve üzeri, Elâzığ, Kilis, Gaziantep ve Urfa’da yüzde 10 ve üzeri işgücü kayıpları yaşandı. Kilis, Adana, Diyarbakır ve Osmaniye’de ise istihdamda yüzde 5 ve üzeri daralmalar gerçekleşti.