İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı davası: Mütalaa açıklandı

İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıya ilişkin, aralarında bombayı bırakan Ahlam Albashir’in de bulunduğu 36 sanığın yargılandığı davada savcı mütalaası açıklandı. Tutuklu yargılanan Ahlam Albashir için 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 3 bin 9 yıla kadar hapis cezası istendi.

İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıda bomba düzeneğini bırakan Ahlam Albashir’in arasında bulunduğu 36 sanıklı davada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, bombayı yerleştiren sanık Ahlam Albashir'in iddianamedeki gibi cezalandırılmasını ve tutukluluğunun devamını istedi.

Mütalaada, sanık Albashir'in "Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğü Bozma, Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Tasarlayarak, Bombalama Suretiyle Çocuğa Karşı Adam Öldürme, Tasarlayarak, Bombalama Suretiyle Adam Öldürme, Tasarlayarak, Bombalama Suretiyle Adam Öldürmeye Teşebbüs Etme, Tehlikeli Maddeleri İzinsiz Olarak Bulundurma veya El Değiştirme" suçlarından 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 3 bin 9 yıla kadar hapsi istendi.

Mütalaaya karşı söz verilen Ahlam Albashir, "Bomba olduğunu bilmiyordum. Bana sadece turist olarak gideceğimi söylediler sadece fotoğraf çekmemi söylediler. Vefat eden insanlardan dolayı geceleri uyuyamıyorum. Yetim biriyim kimsenin de yetim olmasını istemem. İdam verseniz de buna itiraz etmeyeceğim. Suriye'ye giden şahısların yakalanması için Suriye'ye gitmeye hazırım. Burada bulunan insanların hiçbirinin suçu yok. Ne hüküm verilirse itiraz etmeyeceğim" dedi.

Cumhuriyet savcısı Kafalı da bunun üzerine tercümana sanık Albashır'a söylemesi için "Sadece aldatıldığı konusundan bir bahisle az önce yetim bıraktığı çocuklardan bahsetti, vicdanı varsa uyuyamasın." dedi.

Savcı, sanıklar hakkındaki mütalaasını okumaya devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

İstiklal Caddesi'nde, 13 Kasım 2022'de düzenlenen bombalı saldırıda, 6 kişi hayatını kaybetmiş, 99 kişi yaralanmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü “bombalı saldırının failinin PKK/PYD/YPG tarafından yetiştirildiğini” kaydetmişti. Ancak saldırıyı hiçbir örgüt üstlenmemişti.

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