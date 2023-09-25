İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı davasında 3 tahliye

İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı davasında yargılanan 27 tutuklu sanıktan 3'ü tahliye edildi.

İstanbul'un Beyloğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022 tarihinde 6 kişinin öldüğü, 99 kişinin yaralandığı bombalı saldırısında bomba düzeneğini bırakan Ahlam Albashir'in arasında bulunduğu 36 sanığın yargılandığı davada, 27 tutuklu sanıktan 3'ü tahliye edildi.

Sanıklar Mesut Hesso, Muhammed Şiho ve Zekeriya Muhammed Şemmuni'ye suçlarının vasfı değiştiği gerekçesiyle yurtdışına çıkış yasağı konularak tahliyelerine karar verildi.

Davada Ahlam Albashir ile birlikte toplam 24 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde, 13 Kasım 2022'de düzenlenen bombalı saldırıda, 6 kişi hayatını kaybetmiş, 99 kişi de yaralanmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü 'bombalı saldırının failinin PKK/PYD/YPG tarafından yetiştirildiğini' kaydetmişti. Ancak örgüt olayı üstlenmemişti.