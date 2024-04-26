Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı davasında karar!

İstiklal Caddesi’nde meydana gelen bombalı saldırıya ilişkin aralarında bombayı bırakan Ahlam Albashir’in da bulunduğu 36 sanık hakkında karar çıktı. Mahkeme sanık Albashir’in 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ile bin 794 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Güncel
  • 26.04.2024 12:51
  • Giriş: 26.04.2024 12:51
  • Güncelleme: 26.04.2024 13:02
Kaynak: İHA
İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı davasında karar!
Fotoğraf: AA (Arşiv)

İstanbul İstiklal Caddesi’nde meydana gelen bombalı saldırıya ilişkin aralarında bombayı bırakan Ahlam Albashir’in de bulunduğu 36 sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

Mahkeme, sanık Albashir’in 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ile bin 794 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

İstiklal Caddesi'nde, 13 Kasım 2022'de düzenlenen bombalı saldırıda, 6 kişi hayatını kaybetmiş, 99 kişi yaralanmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü “bombalı saldırının failinin PKK/PYD/YPG tarafından yetiştirildiğini” kaydetmişti. Ancak saldırıyı hiçbir örgüt üstlenmemişti.

BirGün'e Abone Ol