İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı davasında karar!

İstiklal Caddesi’nde meydana gelen bombalı saldırıya ilişkin aralarında bombayı bırakan Ahlam Albashir’in da bulunduğu 36 sanık hakkında karar çıktı. Mahkeme sanık Albashir’in 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ile bin 794 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Güncel 26.04.2024 12:51 Giriş: 26.04.2024 12:51

Güncelleme: 26.04.2024 13:02 Kaynak: İHA

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Fotoğraf: AA (Arşiv)