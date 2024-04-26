İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı davasında karar!
İstiklal Caddesi’nde meydana gelen bombalı saldırıya ilişkin aralarında bombayı bırakan Ahlam Albashir’in da bulunduğu 36 sanık hakkında karar çıktı. Mahkeme sanık Albashir’in 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ile bin 794 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.
İstanbul İstiklal Caddesi’nde meydana gelen bombalı saldırıya ilişkin aralarında bombayı bırakan Ahlam Albashir’in de bulunduğu 36 sanığın yargılandığı davada karar çıktı.
Mahkeme, sanık Albashir’in 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ile bin 794 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.
NE OLMUŞTU?
İstiklal Caddesi'nde, 13 Kasım 2022'de düzenlenen bombalı saldırıda, 6 kişi hayatını kaybetmiş, 99 kişi yaralanmıştı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü “bombalı saldırının failinin PKK/PYD/YPG tarafından yetiştirildiğini” kaydetmişti. Ancak saldırıyı hiçbir örgüt üstlenmemişti.