İstiklal Caddesi saldırısı: Karar 26 Nisan'da açıklanacak

İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022 tarihinde 6 kişinin öldüğü, 99 kişinin yaralandığı bombalı saldırıya ilişkin davanın 5'inci duruşması, bugün İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme, duruşmayı karar verilmek üzere 26 Nisan'a erteledi.

İstanbul'da, 13 Kasım 2022 tarihinde 6 kişinin ölümü, 99 kişinin yaralanmasına yol açan bombalı saldırıya ilişkin davanın karar duruşması 26 Nisan'da görülecek.

Beyoğlu'da bulunan İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıya ilişkin 36 kişinin yargılandığı davanın 5'inci duruşması bugün İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmaya Ahlam Albashir ve 5 sanık getirildi, bazı sanıklar Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yöntemiyle duruşmaya bağlandı.

SAVUNMA YAPMADI

Duruşmada sanıklar üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Duruşmada savunma yapmayan Ahlam Albashir, "Diyecek bir şeyim yok" dedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, 10 tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin devamına hükmederek duruşmayı karar verilmek üzere 26 Nisan'a erteledi.

NE OLMUŞTU?

13 Kasım 2022'de İstiklal Caddesi'nde saat 16.20'de meydana gelen bombalı saldırıda, 4'ü olay yerinde olmak üzere toplam 6 kişi hayatını kaybetmiş, 99 kişi yaralanmıştı. Saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen Albahsir'in sorgusunda, "PKK/PYD/YPG" tarafından istihbarat elemanı olarak yetiştirildiği ve Afrin'den Türkiye'ye kaçak yollarla girdiğini söylediği belirtilmişti.

Saldırıda kullanılan patlayıcının TNT olduğu bildirilmişti. PKK ise yaptığı açıklamayla saldırıyı üstlenmemişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 154 sayfalık iddianamede, 6 ölü, 123 kişi müşteki, 36 kişi ise şüpheli olarak yer almıştı.

İddianamede, 36 şüphelinin "devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma", "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme", "silahlı terör örgütüne üye olma", "tasarlayarak, bombalama suretiyle çocuğa karşı adam öldürme", "tasarlayarak, bombalama suretiyle adam öldürme", "tasarlayarak, bombalama suretiyle adam öldürmeye teşebbüs etme", "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme" ve "göçmen kaçakçılığı" iddiasıyla cezalandırılması talep edilmişti.

Müşteki olarak 123 kişinin yer aldığı iddianamede, sanıklardan Ahlam Albashır'ın "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olmak" 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar, "tasarlayarak bombalama suretiyle çocuğa karşı kasten öldürme" ağırlaştırılmış müebbet, "tasarlayarak bombalama suretiyle kasten öldürme" suçundan 5 kez ağırlaştırılmış müebbet, 99 kişiye karşı "tasarlayarak bombalama suretiyle kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 1930 yıldan 2 bin 970 yıla kadar ve "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirilmesi" iddiasıyla da 12 yıldan 24 yıla kadar olmak üzere toplamda 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1949 yıldan 3 bin 9 yıla kadar hapsi istenmişti.