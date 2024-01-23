İstiklal saldırısında 13 tutuklu kaldı

İstiklal Caddesi’nde 2022’de gerçekleşen bombalı saldırıyla ilgili davada mahkeme 3 tutuklu sanık hakkında tahliye kararı verdi. Tutuklu sanık sayısı 13’e düştü.

Haber Merkezi

İstanbul Taksim İstiklal Caddesi’nde 13 Kasım 2022 tarihinde; 6 kişinin öldüğü 99 kişinin de yaralandığı bombalı saldırıya ilişkin 36 kişinin yargılandığı davanın 4’üncü duruşması İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı. Bakar Carkes, Hasan Aburas ve Muhap Ammari’nin yurt dışına çıkış yasağı konularak tahliyelerine karar verildi. Duruşmaya, Ahlam Albashır’ın arasında bulunduğu biri başka suçtan tutuklu 9 tutuklu sanık hazır bulundu. 6 tutuklu sanık ise SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katıldı. Tutuklu sanık Ahlam Albashir mahkemede, "Bir şey söylemek istemiyorum" dedi.

Ammar Carkes ve Fatma Berkel’in avukatı Cafer Şen ise tahliye talep etti. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar, Bakar Carkes, Hasan Aburas ve Muhap Ammari’nin üzerlerine atılı suçun vasfının değişmesi olasılığı ve tutuklu kaldıkları süreyi dikkate alarak tahliyelerine karar vererek dosyayı mütalaasını hazırlamak üzere iddia makamına gönderdi. Ayrıca mahkeme, sanıklara ilişkin herhangi bir bilgi, belge veya beyan olup olmadığı hususunda Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve MİT Başkanlığı’na müzekkere yazılmasına karar verdi. Duruşma 12 Şubat’a ertelendi.

NE İLE SUÇLANIYORLARDI?

Mahkeme heyeti, 13 Kasım’da da Mahmud Haso, Hadice Alkurdi, Salih Carkes, Hadir Carkes, Yasir Alkorali ve A.E.’nin tahliyesine karar vermişti. Bu 6 sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmasına da hükmedilmişti. Tahliye edilen kişilerin "devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma", "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme", "silahlı terör örgütüne üye olma", "tasarlayarak, bombalama suretiyle çocuğa karşı adam öldürme", "tasarlayarak, bombalama suretiyle adam öldürme", "tasarlayarak, bombalama suretiyle adam öldürmeye teşebbüs etme", "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme" ve "göçmen kaçakçılığı" suçlarından cezalandırılması talep edilmişti.